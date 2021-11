Educació defensa que ha respectat i aplicat «amb rigor» la normativa vigent en el cas de l’IES Madina Mayurqa

En relació a les opinions manifestades i difoses aquest cap de setmana sobre els fets ocorreguts entre dos docents de l’IES Madina Mayurqa i l’actuació seguida al respecte per part de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, el Govern ha considerat imprescindible fer aclariments.

Així, el Govern ha apuntat que «sempre» ha rebutjat qualsevol violència cap a les dones: «En aquests sis anys s’ha actuat amb contundència davant qualsevol presumpta agressió ja sigui entre l’alumnat o entre el professorat».

En el cas recentment jutjat sobre coacció psicològica a una docent de l’IES Madina Mayurqa, la Conselleria d’Educació ha destacat que ha actuat «de manera correcta i segons estableix la normativa».

La Inspecció Educativa, després de ser informada per part de la direcció del centre, de l’existència de possibles conductes i actituds inadequades d’un docent cap a una companya de feina de l’institut, es va reunir amb el docent per tractar aquests fets i advertir-lo que havia de cessar en la seva conducta. Sis mesos més tard arriba a Inspecció, de manera indirecta, que el docent hauria reincidit. Immediatament l’inspector contacta amb la professora per comprovar-ho i emet l’informe amb la proposta d’obertura d’expedient disciplinari, expliquen des del Govern.

A més, han remarcat que des de setembre de 2020 el professor ja no està destinat al mateix centre i des de llavors no comparteix lloc de treball amb la docent.

La professora va contactar amb el Servei de Prevenció de la Conselleria per a rebre assessorament. De manera paral·lela la docent va interposar una denúncia contra el seu company de feina i el Govern es va personar en el judici a favor de la docent a través de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma. Una vegada interposada la denúncia els expedients de la Conselleria es paralitzen fins el moment en que hi ha sentència ferma.

«Respectam totes les valoracions i opinions que la docent ha expressat amb total llibertat tant enviant mails als centres educatius com als mitjans de comunicació. Refermam el compromís de la Conselleria en atendre de la millor manera possible a tota la comunitat educativa de les Illes. En aquest sentit es manté un procés de revisió permanent de tots els procediments per tal d’assolir una atenció òptima al màxim de casos que es puguin produir», han conclòs.