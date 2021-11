Taltavull, a Roma: «Volem veure la canonització de Ramon Llull ben aviat, ens ajudarà a obrir els ulls a un nou camí de comprensió de la vida des del valor de l’amor»

Aquests dies 18, 19 i 20 de novembre s’està duent a terme el congrés 'El Beat Ramon Llull: el personatge i la seva relació amb l’Islam', organitzat pel Pontifici Institut d’Estudis Àrabs i d’Islamística (PISAI) de Roma, l’Ateneu Universitari Sant Pacià i l’Escola Superior d’Estudis Medievals i Franciscans. Per part del Bisbat de Mallorca assisteixen Mons. Sebastià Taltavull, Mn. Gabriel Ramis, postulador de la causa de canonització del beat Ramon Llull, Mons. Jordi Gayà, professor de la Maioricensis Schola Lullistica i de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, i Mn. Nadal Bernat, Vicari Judicial de la Diòcesi.

Durant la jornada inaugural, el Bisbe va intervenir juntament amb el Cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot (Missioner Combonià del Cor de Jesús), president del Pontifici Consell pel Diàleg Interreligiós; Armand Puig i Tàrrech, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, Diego Sarrió Cucarella (Missioner d’Àfrica), president del PISAI, i Marco Guida (Orde dels Frares Menors), president de l’Escola Superior d’Estudis Medievals i Franciscans.

Pronunciant el seu discurs, Mons. Taltavull va descriure Ramon Llull com «l’home de l’amor savi, de la pregària humil i del diàleg sincer», destacant que era un home excepcional «en la seva dimensió humana i intel·lectual, però sobretot en la seva dimensió cristiana, expressió d’una fe profunda en el Déu que és Amor, actitud i do que el porten a ser missioner de la coherència amb que l’home, tot ell raó i sentits, pot situar-se davant la realitat del món, i descobrir-hi i fer-hi present el Déu que estima».

Respecte de la canonització de Ramon Llull, el Bisbe va dir que «la volem veure realitzada ben aviat, ens ajudarà ben segur a obrir els ulls a un nou camí de comprensió de la vida i de les persones des del valor de l’amor i en plena comunió eclesial». En relació a la declaració de Doctor de l’Església va afirmar que «farà un excel·lent servei a l’obertura a un diàleg fecund entre el pensament i la fe, la interculturalitat i el diàleg ecumènic i interreligiós, espais necessaris per organitzar la nostra societat des d’unes noves premisses, almanco les que afirmen que l’amor de Déu és fonament i projecció de tot el que estem disposats a fer realitat».

Mons. Taltavull va concloure la seva intervenció afirmant que «tot el que s’ha dit i encara es digui sobre Ramon Llull no sols ho penso sobre la nostra Església particular de Mallorca, que va veure néixer, viure i morir al beat Ramon, sinó que volem que sigui un moment important de l’expansió del pensament, de l’obra i de la seva personalitat, una expansió en l’espai i el temps de la missió que a través del seu pensament i la seva fe pot avui tocar la nostra sensibilitat cultural i el nostre cor de creients, oferint també a cadascú de nosaltres fer, amb l’ajuda de l’Amat, el mateix camí de conversió».

Durant la jornada de dijous, també Mn. Gabriel Ramis pronuncià la relació inaugural 'La contribució del volum a la causa de canonització i proclamació com a doctor de l’Església'. Aquest divendres, Mn. Jordi Gayà moderarà la taula redona sobre la relació de Llull amb l’Islam des del punt de vista teològic, on participen Marta Romano, Xavier Calpe (Pontifícia Universitat Antoniana). I demà dissabte, Mons. Jordi Gayà farà la presentació del volum Ramon Llull. Enchiridion Theologicum Lullianum, on intervindrà també el professor Leonardo Sileo OFM, rector de la Pontifícia Universitat Urbaniana. La clausura del Congrésserà a càrrec del cardenal Lluís F. Ladaria Ferrer SI, prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe.