Detecten els primers dos casos de la subvariant Delta Plus a les Balears

La Unitat de Genòmica Microbiana del Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari Son Espases ha localitzat dos casos del subllinatge AY.4.2. (Delta Plus) del SARS-CoV-2 entre 87 de mostres presses a les Illes Balears entre el 1r i el 7 de novembre d’enguany. Són concretament dos casos corresponents a l’illa de Mallorca.

Les mostres entre les quals han sortit els dos casos relacionats amb la subvariant Delta Plus de la Covid-19 han estat seleccionades, en la seva totalitat, de manera aleatòria. Totes les mostres seqüenciades corresponen a la variant Delta, que és la única ara mateix present a les Illes Balears, amb la particularitat que aquestes dues corresponen al subllinatge AY 4.2.

A tot l’Estat, segons el darrer informe emès pel Centre de Coordinació d’Emergències i Alertes Sanitàries s’han confirmat 53 casos per seqüenciació, 11 d’ells procedents de mostreig aleatori. En aquest balanç no es troben encara els dos casos detectats a les Illes Balears.

La Conselleria de Salut i Consum vol enviar un missatge de tranquil·litat ja que, tot i que aquesta nova subvariant de la Covid-19, segons l’evidència científica, podria tenir més capacitat de contagi (entre un 10 i un 15%), no sembla que sigui més agressiva que la Delta 'estàndard' present a les Balears. Tampoc no presenta més resistència als vaccins que actualment s’estan administrant contra la Covid-19. Així i tot, el laboratori de Microbiologia de l’Hospital de Son Espases continuarà amb els estudis de seqüenciació genòmica per a seguir l’evolució i vigilància de la pandèmia de coronavirus a les Balears.