El Pi, sobre la remodelació al Consell de Mallorca: «Amb aquests canvis no es reforça la institució»

La portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Xisca Mora, s’ha mostrat «sorpresa» per la remodelació de govern anunciada per la presidenta Cladera. Mora ha apuntat que «amb aquests canvis no es reforça la institució».

La portaveu d’El Pi, Xisca Mora, ha afirmat que «no entenc que tot just ara que es comencen a debatre els pressupostos de la institució que són vitals per a la recuperació econòmica de la nostra illa es facin aquestes remodelacions». Segons Mora, «des de la nostra formació esperam que aquest anunci no respongui a dinàmiques internes de partit i sigui un bé per a tots els mallorquins i mallorquines i no s'utilitzi la institució com a eina partidista».

La portaveu també ha deixat clar que «des de la nostra formació esperam que la presidenta després de fer els anuncis a premsa com ja ens té acostumats, expliqui als partits de l’oposició els motius d’aquesta remodelació».