El Parlament admet a tràmit la ILP de Llei de Benestar per a les Generacions Presents i Futures que promou el GOB

La Mesa del Parlament ha notificat l’admissió a tràmit de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Llei de Benestar per a les Generacions Presents i Futures de les Illes Balears.

L’ILP es un mecanisme legal que permet als ciutadans presentar proposicions de llei directament al Parlament.

Els impulsors volen que, per llei, «totes aquelles normes, plans, programes i actes administratius avaluïn el seu impacte potencial i les repercussions tant positives com negatives sobre les generacions presents i futures». «Volem saber com afectarà a la vida de les persones i al medi ambient l’impuls de tots aquells projectes que, per la seva magnitud poden condicionar de forma determinant l’entorn i la justícia social» han explicat des del GOB.

Des del GOB s'han mostrat «molt satisfets» per l’admissió a tràmit. «Un pas més cap al debat parlamentari d'una Llei pionera a l'Estat Espanyol per garantir el benestar de les generacions presents i futures. En els propers dies centrarem els esforços en la realització de tots els tràmits administratius necessaris per a poder començar a recollir signatures en les properes setmanes».

Segons expliquen des del GOB: «iniciarem una campanya intensa de 4 mesos arreu de les Illes per recollir, a través de les fedatàries i fedataris, les signatures necessàries per poder avalar aquesta proposta. S’iniciarà així una mobilització social intensa arreu del territori per tal de posar l’accent en la necessitat que les polítiques d’avui responguin per les generacions del demà».

Des de l'entitat ecologista també informen que les persones interessades en ser fedatàries han d'escriure un correu a: avuiperdema@gobmallorca.com.

El text complet de la proposta de Llei de Benestar per a les generacions presents i futures: https://www.avuiperdema.org/