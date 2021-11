L’avanç cap a una estratègia específica de la UE per a les illes centren la jornada de la Conferència sobre el futur d’Europa

La Cambra de Comerç de Mallorca ha acollit aquest divendres la quarta sessió de les jornades organitzades pel Govern sobre les Illes Mediterrànies i la Unió Europea, dedicada al futur de les Illes Balears en el context insular mediterrani, en particular sobre el dictamen del Consell Econòmic i Social (CES) de les Illes Balears sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Balears a l’Horitzó 2030 i en les necessitats de les illes de cara a la seva incorporació a una estratègia específica per als territoris insulars en el marc de la Unió Europea.

Aquesta jornada forma part del cicle de trobades organitzades pel Govern, a través de la Direcció General de Relacions Exteriors, per promoure la participació a la Conferència sobre el futur d’Europa i abordar els reptes de les illes mediterrànies, i ha comptat amb la participació de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez; el diputat i president de la Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu, Younous Omarjee; i el president del CES, Rafel Ballester, entre d’altres.

La consellera Rosario Sánchez ha destacat a la obertura de la jornada la feina iniciada per aconseguir una estratègia específica de la UE per a les illes, tal com es va tractar aquest dijous a Palma a la Comissió de les Illes de la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa, en la seva primera reunió plenària sota la presidència de les Balears, i que va comptar amb la participació del president de la Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu i eurodiputat Younous Omarjee.

L’avanç cap a aquesta estratègia específica per a les illes en el marc de la UE i la seva incorporació en les polítiques comunitàries és també una de les prioritats manifestades pel president de la Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu. Omarjee treballa en un informe sobre la cohesió i les illes de la UE que posarà de relleu els reptes als quals han de fer front els territoris insulars i la necessitat de què les polítiques de la UE i, en concret la política de cohesió, s’adaptin a aquestes especificitats.

Durant la seva intervenció, la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors també ha destacat altres reptes, com el desplegament de l’Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030, un full de ruta acordat al si del Pacte de Reactivació i Transformació econòmica i social, i que vol aprofitar principalment els nous fons europeus Next Generation per actuar com a palanca transformadora, de millora d’un model productiu més divers, just i sostenible.

Així mateix, Rosario Sánchez ha assenyalat que les regions mediterrànies insulars acullen a més del 90% de la població insular de la UE, i que són territoris amb una fragilitat en els recursos naturals (territori reduït, dependència energètica, sobreexplotació dels recursos hídrics, hàbitats naturals amenaçats, etc.) i per això ha assegurat que és necessari desenvolupar mesures de protecció mediambiental específiques.

El president de la Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu, l’eurodiputat Younous Omarjee, ha incidit en la necessitat de fer un front comú amb totes les illes mediterrànies, i en que la comissió que presideix treballa perquè la qüestió insular no sigui una qüestió exòtica. Omarjee ha manifestat que la realitat geogràfica de les illes és de fractura, i que s’ha de tenir en compte per afrontar les respostes. A més, ha assenyalat el repte energètic i l’objectiu de no tenir una dependència externa, i la importància de les noves inversions en energies renovables.

Finalment, el president del CES, Rafel Ballester, ha intervingut per aportar una mirada més insular, centrada en el dictamen de l’Horitzó 2030 de les Illes Balears, que té com uns dels objectius poder fer de l’arxipèlag una regió referent per la seva qualitat turística, per la seva capacitat d’atreure talent i impulsar l’emergència de noves activitats competitives a l’àmbit internacional. El dictamen també aposta per la sostenibilitat ambiental, la inclusió social, la qualitat del treball i l’equilibri territorial.

La jornada ha continuat amb un col·loqui sobre les xarxes mediterrànies i la UE i un altre sobre les aportacions de les illes al projecte europeu, els quals han comptat amb el director general de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, Xavier Bernard; la secretaria executiva de la Comissió Illes de la CRPM, Claudia Guzzon; el director de Relacions Exteriors del Govern, Antoni Vicens; el president de PIMEB, Jordi Mora; i altres membres del CES i representants dels sindicats UGT i CCOO, entre d’altres.