El Pi demana eliminar l'obligatorietat de la màscara en els centres educatius fins a Primària

El Pi ha reclamat al Govern, a través d’una proposició no de llei, que retiri l’obligatorietat de l’ús de la màscara en els centres educatius fins a Primària. El grup parlamentari defensa que «els nins i nines necessiten respirar lliurement per a créixer sans i forts», ha dit la diputada, Lina Pons, així com interactuar i socialitzar sense barreres.

«L'OMS i el Fons de Nacions Unides per a la Infància no recomanen en general l'ús de màscara entre els menors de 6 i 11 anys, i ho desaconsellen expressament en el cas dels menors de 5 anys», ha explicat Pons. A més, ha afegit que, excepte l'Estat espanyol, «cap país europeu obliga als menors de 12 anys a dur màscara en cap cas».