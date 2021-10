Lluita contra la pandèmia: Armengol agraeix la tasca «impecable» de totes les persones que han fet possible els controls sanitaris als ports i aeroports

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha visitat aquest dissabte el dispositiu de control sanitari de l'aeroport de Son Sant Joan per tal d'agrair la tasca a totes les persones que han fet possible aquest i la resta de controls que s'han dut a terme als ports i aeroports de les Illes. Aquest servei, que s'inicià el 5 de desembre del 2020, finalitzarà diumenge a mitjanit.

Armengol ha destacat que la seva feina ha estat «impecable», així com l'actitud «sempre molt receptiva i pedagògica de les persones que han dut a terme la que ha estat una de les mesures cabdals de la nostra comunitat autònoma» en la lluita contra la pandèmia. Aquesta mesura, tal com ha indicat la presidenta, tenia dos objectius molt clars: «garantir la seguretat de la ciutadania i mostrar-nos com una comunitat segura».

La presidenta ha recordat que les Balears és l'única comunitat que ha fet efectius aquests controls amb personal públic, unes plantilles que a partir de Nadal del 2020 es varen estabilitzar «a través de la contractació molt ràpida i diligent de personal que va rebre formació específica». Així, la retirada d'aquests controls «és una bona notícia perquè significa que estam millor i que podem tenir una mobilitat segura».

Aquest operatiu de control de la Covid-19 per «protegir la població» durant les diverses onades de la pandèmia (quan la incidència de la malaltia era més alta) i per garantir una mobilitat segura de la població entre les diferents comunitats autònomes ha suposat un cost per al Servei de Salut d'aproximadament 8,3 milions d'euros durant els onze mesos de funcionament.

Durant aquest temps Salut ha fet 824.614 controls als ports i aeroports (487.252 a Mallorca; 109.927 a Menorca; 206.269 a Eivissa i 21.166 a Formentera). En aquests s'han detectat 308 tests d'antígens positius (179 a Mallorca; 24 a Menorca; 101 a Eivissa i 4 a Formentera). Aquestes xifres suposen que des del mes de desembre de 2020, gràcies als controls efectuats, s'ha tancat 1.540 cadenes de contagis de la Covid-19.

D'ençà que va començar l'operatiu, 287.102 passatgers han dut la seva PCR feta en origen. Al Covid Exprés hi han acudit 5.443 passatgers, mentre que 10.264 passatgers han optat per l'aïllament. A més, 282.625 persones han estat exemptes de presentar o sotmetre's a cap tipus de prova. Es tracta de passatgers que han estat menys de 72 hores fora les Illes Balears o tripulacions, esportistes federats, transportistes, viatgers entre illes i menors de 6 anys, una edat que posteriorment es va ampliar als 12 anys.

La Conselleria de Salut i Consum ha optat per desactivar aquests controls als ports i aeroports per als passatgers provinents de la resta de l'Estat tenint en compte l'alt índex de vaccinació a l'Estat espanyol (el 78% de la població té la pauta completa) i la baixada de la incidència acumulada a catorze dies, que divendres era de prop de 50 casos per 100.000 habitants.