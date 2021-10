La quarta edició de la carrera de muntanya 'Galatzó Trail' torna el pròxim 21 de novembre a Mallorca amb més de 500 esportistes després de la suspensió de l'any passat a causa de la pandèmia.

El pròxim 1 de novembre finalitza el termini d'inscripció amb preu reduït, segons ha informat l'Ajuntament de Calvià aquest divendres.

La carrera té dues modalitats, de mitja o llarga distància, que es desenvolupen a la Serra de Tramuntana que «suposa un dels punts forts de la competició per la seva reconeguda bellesa paisatgística».

De les dues proves, el Consistori ha qualificat la Galatzó Legend com «la prova reina». Es tracta d'una carrera de llarga distància a través d'un circuit de 43 quilòmetres, tots ells envoltats per paisatges de muntanya.

Sense sortir de la Finca Galatzó, que té 1.400 hectàrees, el recorregut travessa els cims d'Es Galatzó, d'1-027 metres, i la Mola de s'Esclop, de 927 metres.

Per altra banda, la Galatzó Half és un trail de 23 quilòmetres que es desenvolupa en un paisatge boscós amb alguns pendents pronunciats, una modalitat en la qual participen més del doble d'atletes que a l'anterior.

No obstant això, «aquest vistós circuit no és massa exigent», han assenyalat des de l'Ajuntament, assegurant que és «ideal per atletes que s'entrenen a mitja distància o pels qui cerquen un repte que els ajudi a progressar de la curta a la mitja distància».