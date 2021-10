L'STEI Intersindical demana que es paralitzin les ofertes públiques d'ocupació que deriven de l''Icetazo'

L'STEI Intersindical (amb el suport de la Confederació Intersindical) convoca per aquest dijous 28 d'octubre una vaga a totes les administracions públiques durant tota la jornada per la consolidació del personal interí de les administracions.

A les administracions de les Illes Balears hi fan feina com a interines en frau de llei més de 15.000 persones, que acumulen anys de feina sense que (en moltes ocasions) els llocs que ocupen hagin sortit mai a oferta pública d'ocupació. La responsabilitat és de les administracions que han fet contractes i nomenaments en frau de llei, però també de les lleis de pressuposts de l'Estat, que any rere any han posat restriccions a les ofertes públiques, i han condemnat milers de persones a la precarietat.

El projecte de llei que es tramita ara a les Corts Generals i que substituirà el Reial decret llei conegut com a Icetazo pot posar punt a tot això. El sindicat propi de les Illes Balears demana que aquesta llei desplegui el sistema de concurs de mèrits previst als articles 61.6 i 61.7 de l'EBEP.

«Ara és el moment de fer pressió perquè es resolgui per la via política una situació d'abús de temporalitat que els tribunals europeus han denunciat», han afegit des del sindicat.

En atenció a aquesta problemàtica, l'STEI Intersindical demana que, de moment s'aturin totes les ofertes públiques d'ocupació de totes les administracions. El pròxim divendres demanarà a la Mesa Sectorial d'Educació que no s'aprovin les ofertes d'ocupació per als anys 2022, 2023 i 2024: que no es convoquin oposicions mentre el projecte de llei d'interinitats no determini una solució a l'abús de temporalitat. De la mateixa manera, abans de l'estiu va demanar això mateix al Consell de Mallorca i l'IMAS.