Obre les portes el nou Centre Serra de Tramuntana de Raixa, amb l'objectiu d’apropar aquest Patrimoni de la Humanitat a la ciutadania

La presidenta del Govern, Francina Armengol, i la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, acompanyades del batle de Bunyola, Andreu Bujosa, han assistit aquest dijous a la inauguració el nou Centre Serra de Tramuntana ubicat a la Finca de Raixa. Un acte que s’emmarca dins de l'agenda d'esdeveniments que ha organitzat el Consell de Mallorca amb motiu del desè aniversari de la distinció de la Unesco d'aquest territori com a Patrimoni de la Humanitat en la categoria de Paisatge Cultural.

La presidenta Cladera ha assegurat que el nou centre permetrà «entendre la Serra en tota la seva dimensió cultural, tradicional, estètica i espiritual» al temps que «apropa la Serra a la ciutadania i projecta al món tots els valors que fonamenten la declaració de la Serra com a Patrimoni Mundial».

«La futura Llei de la Serra que hem impulsat serà una fita clau en la protecció, gestió i cogovernança per garantir-ne el futur i que continuï sent un model d’equilibri entre la natura i l’acció humana, entre conservació i rendibilitat. Hem de preservar aquest tresor i ho hem de fer entre tots: institucions, propietaris i ciutadania», ha assenyalat Cladera.

La presidenta Armengol ha destacat que enguany que se celebren els 10 anys de la declaració de la UNESCO «comprovam com l'objectiu de protegir i de divulgar els valors inigualables d'aquest indret va endavant i una mostra n'és aquest centre que ens recorda quina és la història i quines són les particularitats d'aquest territori. I, en definitiva, que ens ajuda a conèixer-lo, perquè és a partir del coneixement que aprenem a valorar, estimar i protegir el nostre entorn».

El projecte de renovació d'aquesta emblemàtica finca, a més de posar en valor la Declaració de la UNESCO, servirà per conèixer millor els 20 municipis que integren la Serra i presentarà noves possibilitats de visitar-la, amb informació dels itineraris i llocs per visitar. A la vegada, remarcarà el valor etnològic i sociològic de Raixa, evocant una manera de viure i un temps associat al passat de la finca. I, d'altra banda, la reforma també permet dotar el conjunt d'espais multifuncionals on es podran fer altres activitats al centre més enllà del seu funcionament museogràfic.

El projecte de millora i renovació de l'actual centre de Raixa té un pressupost de 500.000 euros, està subvencionat amb l'Impost de Turisme Sostenible i l’ha dissenyat l'arquitecte Dani Freixes. Es tracta d'una intervenció que cerca l'adequació de l'espai per optimitzar els recursos i les possibilitats de projecció audiovisual i que inclou la possibilitat de fer una visita amb un sistema d'àudioguies.

La visita al centre s'estructura en diferents àmbits. A l'inici s'expliquen els motius i la importància de la nominació de la UNESCO. Es continua amb els municipis que integren la Serra i els seus elements tan comuns com diferenciadors. Les tradicions i les gents estan representades a les «Veus de la Serra», un audiovisual que compta amb testimonis sobre les manifestacions culturals més arrelades. Posteriorment, l'espai «La Natura de la Serra» es dedica a l'immens patrimoni natural i la seva relació amb l'ésser humà. Mentre que «Duresa i esforç» tracta de l'adaptació dels habitants a unes condicions ambientals en ocasions molt difícils. «Pedra i aigua», per la seva banda, se centra en la importància dels sistemes hidràulics des de l'època musulmana i, a continuació, «Viure i conviure» tracta sobre l'organització del territori i, finalment, hi ha un epíleg que reflexiona sobre el futur tant de la Serra com de la finca de Raixa. Una visita que permetrà conèixer en profunditat un dels tresors humans i naturals més importants de l'illa.

El nou centre és una passa rellevant en la recuperació i promoció d'aquesta emblemàtica finca més oberta que mai a la ciutadania. També cal recordar que des d'aquest mes d'octubre els jardins de Raixa són una nova ruta cultural del Consell d'Europa, reconeguda per l'Associació Cultural d'Itineraris Europeus i que disposa d'una xarxa estable de vint-i-vuit parcs i jardins històrics d'arreu d'Europa.