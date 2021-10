La UOB interposa un contenciós administratiu arran de les sospites d'irregularitat en el nomenament de la nova cap d'Inspecció Educativa

La UOB Ensenyament ha interposat un contenciós administratiu al TSJIB arran de les sospites d'irregularitat que va aixecar el nomenament de la nova cap d'Inspecció Educativa.

Sense entrar a valorar la idoneïtat de la persona escollida pel conseller Martí March per a ocupar aquest càrrec, des de la UOB Ensenyament «sempre hem volgut esclarir si aquest procés s'havia realitzat de manera ajustada a la normativa vigent». «Fidels als nostres principis de transparència, no mirarem cap un altre costat davant la més mínima sospita d'irregularitat per part del Govern», han remarcat.

Després de posar el cas en coneixement dels missers, la UOB afirma que hi continua havent «dues incògnites que volem que la justícia aclareixi»:

1. El Decret 20/2021, de 29 de març, de modificació del Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la Inspecció Educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari es va tramitar per via d'urgència al·legant que els canvis que introduïa eren merament organitzatius.

La UOB Ensenyament no entén com es pot titllar d'organitzativa (i per tant justificar la tramitació d'un decret per via d'urgència) la reducció de cinc a tres anys del requisit d'experiència per a accedir al càrrec de cap del Departament d'Inspecció Educativa. «Recordem que sense aquesta modificació Martí March no hagués pogut nomenar l'actual cap del DIE ja que no complia amb el requisit anterior», han destacat.

2. Sospitam que el fet de no publicar en el BOIB el procés per a cobrir la plaça vacant generada per la jubilació de l'antic cap del DIE podria atemptar contra la lliure concurrència en un procés de selecció d'un càrrec funcionarial.

El sindicat conclou que aniran «fins al final» davant qualsevol sospita d'irregularitat en qualsevol procés que afecti el sistema educatiu de les Illes Balears.