Professors de centres d'FP de les Balears visiten el País Basc per a conèixer l’experiència basca en l’àmbit de «la digitalització i la innovació»

Una trentena de professors implicats en el projecte de les aules ATECA (aules de tecnologia aplicades al sectors productius) visitaren entre els dies 29 de setembre i 1r d’octubre Euskadi per a conèixer in situ l’experiència basca en l’àmbit de la digitalització i la innovació en la formació professional. A la visita també hi participaren el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, i membres de l’IBSTEAM i del nou Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears (CINFP-IB).

El grup va ser rebut i acompanyat pel viceconseller de Formació Professional del País Basc, Jorge Arévalo, i el director de tecnologies i aprenentatges avançats, Rikardo Lamadrid.

Durant aquests dies els professors varen realitzar diverses visites a centres d’FP amb la finalitat de conèixer els projectes que duen a terme. Així, visitaren Tknika, el CIPF Miguel Altuna de Bergara, el CIPF Usurbil i el CIFP Tolosaldea.

Antoni Baos ha volgut recalcar «la magnífica feina de tots els docents implicats i la importància de l’intercanvi d’experiències amb centres integrats d’altres comunitats».

Els centres que ja disposen d’aquestes aules són el CIFP Francesc de Borja Moll (Palma), el CIFP Pau Casesnoves (Inca), l’IES Algarb (Sant Jordi de ses Salines, Eivissa) i l’IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó). En aquest sentit, aquest curs es preveu la creació de cinc aules ATECA més.

Pel que fa a aquests espais, imiten entorns de treball, tot incorporant-hi recursos propis de cada sector productiu mitjançant simuladors i altres elements tecnològics.

En aquestes aules l’alumnat de diferents famílies professionals pot realitzar tasques que l’aproximen a un entorn del lloc de treball i practicar l’ús de tecnologies innovadores, com puguin ser la realitat virtual, els simuladors sanitaris o la impressió i l’escaneig en 3D.