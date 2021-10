Aprovat el V Pla Estratègic d'Igualtat entre Dones i Homes 2021-2023

El Consell de Govern ha aprovat el V Pla Estratègic d'Igualtat entre Dones i Homes de les Illes Balears 2021-2023, que consta de 209 mesures, dividides en quatre eixos, per avançar en la igualtat real en tots els àmbits.

El Pla preveu actuacions en prevenció, erradicació i atenció de les violències masclistes; coeducació, models igualitaris i formació; apoderament de les dones en el treball, l'economia i la participació, i, finalment, bon govern.

Es tracta d'un pla amb el qual el Govern pretén que les Illes Balears continuïn a l'avantguarda en les polítiques d'igualtat, amb polítiques que van acompanyades de 797 indicadors per mesurar-ne la implantació, la qual cosa garanteix la viabilitat de les iniciatives plantejades en el termini que es proposa.

En l'àmbit de la violència masclista, el Pla té per objectiu eliminar totes les formes de violència contra dones, adolescents i infants, i en tots els àmbits en què es manifestin. Entre les principals mesures, destaca un estudi per analitzar la situació de les dones més grans de 65 anys víctimes de la violència masclista, l'abolició de la prostitució a les Illes Balears i una anàlisi i revisió dels qüestionaris de risc que s'utilitzen en els diferents serveis en els casos en què la dona no ha pogut o no ha volgut denunciar els fets.

Pel que fa a la coeducació, es marca l'objectiu d'educar el conjunt de la societat, de totes les edats, per assolir la igualtat efectiva de dones i homes. Per dur-ho a terme, es preveu posar en marxa el títol d'especialista universitari en coeducació, iniciar el full de ruta per incorporar l'assignatura de coeducació en la titulació de Magisteri, lluitar contra l'accés a la pornografia i formar i dotar d'eines el professorat per detectar possibles situacions d'explotació sexual infantil i adolescent.

Per enfortir la presència i el paper de les dones en l'àmbit laboral, econòmic i social, el compromís de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat és enfortir l'autonomia, la llibertat personal i l'exercici efectiu de la plena ciutadania en una democràcia paritària. En aquest sentit, el Pla Estratègic preveu continuar amb el SOIB Dona i amb l'impuls del programa d'emprenedoria per a dones mitjançant col·laboracions amb entitats que tenen la doble naturalesa pública i privada. A més a més, s'oferirà suport per a l'elaboració de plans d'igualtat a empreses que no hi estan obligades per llei.

Finalment, es vol enfortir el bon govern per situar la igualtat efectiva de dones i homes en el centre de les polítiques de progrés i benestar cap a la construcció d'una societat avançada en aquests valors. Per això, s'impulsaran mesures per pal·liar les conseqüències de la Covid-19 en la vida de les dones, projectes intergeneracionals i de foment del dret de les dones a envellir en pau i un pla d'actuació per al foment de l'esport femení.