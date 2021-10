Més per Menorca creu que les ajudes als joves per pagar el lloguer «fracassaran perquè provocaran que els preus creixin encara més»

Més per Menorca considera que la nova proposta de llei d'habitatge anunciada pel Govern espanyol no aporta solucions reals al problema de l'habitatge. El partit ecosobiranista ha vaticinat que els bons per joves anunciats aquest dimarts «fracassaran perquè a la pràctica acabaran provocant que els preus del lloguer creixin encara més».

Per altra banda, els menorquins consideren que la regulació dels preus proposada és del tot insuficient perquè només permetria regular els preus d'aquells immobles en propietat de grans tenidors, que són aquelles empreses que posseeixen més de 10 immobles. A més, Més per Menorca lamenta que el PP ja ha anunciat que no aplicarà aquestes mesures allà on governi.

En canvi, Més per Menorca ha reivindicat que al Parlament de les Illes Balears ja s'està debatent actualment una proposta per regular, per llei, els preus del lloguer. Aquesta proposta va ser registrada el passat 24 de setembre com esmenes a un decret llei d'habitatge que s'està tramitant actualment al Parlament.

La proposta de Més per Menorca passa la creació d'un índex de referència que indiqui la mitjana dels preus del lloguer en una determinada zona o municipi. El nucli de la proposta de Més per Menorca consisteix a fer que es puguin declarar «àrees amb un mercat d'habitatge tens» aquells municipis amb un creixement més elevat dels preus dels lloguers. En conseqüència, en aquestes zones quedaria prohibit que els nous contractes de lloguer superessin el preu que figura a l'índex de preus de lloguer ni el preu de l'anterior contracte. Aquesta referència només es podria superar, de forma controlada, en el cas que el propietari dugués a terme importants reformes a l'immoble.

La diputada Patricia Font assenyala que «l'emergència residencial és un problema estructural que no es pot solucionar amb mesures tan fluixes com els bons de lloguer que ha anunciat Pedro Sánchez, s'han d'aplicar reformes valentes i amb determinació». A més, la parlamentària menorquinista ha denunciat que, a Menorca, el problema de l'habitatge és especialment greu perquè «l'excessiva dependència del sector turístic provoca que aquí les condicions de treball siguin excessivament precàries i els salaris especialment baixos».