Els propietaris de 338 amarradors de diversos ports de les Balears poden perdre els seus drets d'ús

Un total de 338 titulars d'autoritzacions temporals per l'ús d'amarrament en base, actualment en vigor, en els ports d'Andratx, Banyalbufar, Ciutadella, S'Estanyol, Fornells, Portocolom I Sant Antoni de Portmany tenen fins al 31 de desembre per sol·licitar una nova autorització si no volen perdre els seus drets d'ús, tal com indica el Decret 11/2011, de 18 de febrer.

En concret, aquesta normativa estableix que cada tres anys els titulars dels amarratges en base estan obligats expressament, sense previ avís, a sol·licitar la renovació de les autoritzacions dels amarratges.

Per ports, han de renovar 25 amarradors del port d'Andratx; 22 del de Banyalbufar; 116 al de Ciutadella; 13 de S'Estanyol; 29 de Fornells, 51 de Portocolom i 82 del port de Sant Antoni de Portmany.

Enguany, per primera vegada, el procediment se simplifica sensiblement per tal d'agilitzar la tramitació de les noves autoritzacions. En aquest sentit, la persona interessada, podrà indicar directament a la sol·licitud que està d'acord amb les condicions generals per a l'atorgament de les autoritzacions d'amarrament en base. D'aquesta forma no serà necessari enviar-li a l'interessat un tràmit d'audiència amb les condicions i rebre per la seva part una acceptació d'aquestes. Eliminant aquest pas es podrà procedir directament a l'emissió de l'autorització, un cop s'hagi comprovat que no s'han produït canvis ni s'han incomplert les condicions de l'autorització i que s'està al corrent en el pagament de les taxes portuàries. Les esmentades condicions generals es poden consultar a la web de Ports IB al tràmit corresponent.

També per facilitar el procediment i com a mesura sanitària preventiva, Ports IB anima els usuaris a realitzar el tràmit de forma telemàtica des de la seu electrònica de l'ens públic: https://portsib.sedelectronica.es/info.0

En qualsevol cas, pels usuaris que prefereixin realitzar la seva sol·licitud de forma presencial recordem que la documentació s'ha de presentar a l'oficina central de Ports de les Illes Balears (C / Vicente Tofiño, 36. Coll d'en Rabassa) o en qualsevol altra de les formes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en el seu article 16.4, sempre abans del dia 31 de desembre de 2021.

Aquesta renovació és important per als beneficiaris d'un amarrament, ja que en cas de no exercir el seu dret preferent o fer-ho fora dels terminis establerts, perdrien automàticament la seva plaça.