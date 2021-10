Medi Ambient sanciona amb 10.000 euros un baret del Parc Natural de ses Salines per incomplir la normativa ambiental

La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha sancionat Experimental Beach Ibiza, situat al Parc Natural de ses Salines, amb 10.000 euros per una infracció administrativa greu, d’acord amb la Llei 5/2005 per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).

Així, des de la Direcció General d’Espais Naturals es va iniciar l’expedient sancionador per execució d’activitats i serveis incomplint les regulacions per a l’adequació ambiental de les activitats i concessions en sòl rústic. L’empresa va instal·lar altaveus a l’exterior del baret, va utilitzar la part posterior com a magatzem, va instal·lar càmeres de vigilància, així com una dutxa i un sistema de protecció contra els mosquits.

L'empresa denunciada va reconèixer la infracció i va sol·licitar pagar la multa dins del període voluntari, per la qual cosa, i d’acord amb la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú, es permet una rebaixa del 40% de la quantia inicial. Així, l’empresa ha abonat 6.000 euros.

El pagament de la sanció no eximeix de la restauració del medi natural i la reposició en el seu estat anterior. La restauració ambiental constitueix una eina primordial per a la mitigació dels danys produïts per determinades activitats desenvolupades en el medi natural. Aquests processos afavoreixen la dinàmica de recuperació d'àrees degradades dels ecosistemes.

L’empresa, doncs, haurà de dur a terme les actuacions dins els terminis establerts a la resolució i demanant els permisos i autoritzacions que fossin necessaris. Els Agents de Medi Ambient faran el seguiment del compliment de les mesures de restauració dictades.