La central tèrmica de Maó redueix a 500 hores anuals el funcionament dels motors de fuel

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha anunciat aquest dimarts, durant la interpel·lació sobre política general del Govern en matèria de descarbonització de les centrals tèrmiques a les Illes Balears, que la central de Maó passarà de funcionar amb fuel a fer-ho amb gasoil.

A més, ha indicat que els motors de fuel d’aquesta central només podran funcionar 500 hores/any (durant tres setmanes) i baixaran de les 8.700 actuals. També ha indicat que les negociacions amb el Ministeri per a eradicar el fuel de Menorca i Eivissa estan molt avançades.

Yllanes ha informat en el Ple del Parlament que aquest dimecres s’aprovarà a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears aquest canvi per a la central de Maó i ha indicat que la negociació del canvi de combustible dels motors que fins ara funcionaven amb fuel per tal que passin a funcionar amb gasoil «està també avançada» i «permetrà operar aquests motors fins les 1.500 h/any».

Així mateix, ha avançat que a l’octubre també s’aprovaran canvis similars per a la central d’Eivissa on, al igual que a Maó, s’ha començat també el procés de descarbonització consistent en adoptar les Millors tècniques disponibles (MTD) per limitar el seu funcionament i canviar de combustible.

El vicepresident ha declarat que «sabem que aquest límit no és suficient i l’objectiu ha de ser desterrar el fuel de les centrals tèrmiques de manera definitiva. Per això, instarem al Ministeri, que és qui és competent en aquest punt, a accelerar aquest canvi de combustible definitiu i substituir-ho per altres manco contaminants com gasoil i gas».

Yllanes, a més, ha volgut manifestar que aquest Govern s’ha compromès a accelerar la transició energètica i avançar-se als objectius establerts. «Ens hem proposat una fita ambiciosa però possible per arribar al 2023 amb un 25 % d’energia elèctrica produïda per renovables, fent un bot quantitatiu molt important. Ja estan en tramitació parcs fotovoltaics amb una potència de 530 MW, que equival a la potència que tenia es Murterar quan funcionava a ple rendiment; amb això, sumat als 100 MW que ja estan en marxa i als que vindran, podrem arribar-hi. Tot això amb una tecnologia, la solar fotovoltaica, que no contamina gens», ha dit.

Quant a la central de Ca Marí de Formentera, Yllanes ha explicat durant la seva intervenció que continua essent la principal productora d’electricitat a l’illa. En aquest sentit, el vicepresident ha declarat que les actuacions realitzades consisteixen a millorar l’aïllament dels grups i així reduir la contaminació acústica per als veïns de l’entorn. «Sabem que no és suficient i la solució passa per una entrada de renovables a Formentera que ens permeti deixar de dependre de Ca Marí fins a arribar al seu tancament», ha afegit. Per aquest motiu, el també conseller ha posat èmfasi en que «l’autoconsum en particulars, empreses i administracions és clau si volem tancar centrals com Ca Marí i convertir Formentera en un referent de sobirania energètica. Però per a això necessitam la col·laboració de totes les administracions, des dels consells insulars fins a cada un dels ajuntaments perquè la transició energètica és cosa de tots. Cadascú, en la mesura de les seves capacitats i competències, ha d’incorporar aquesta perspectiva climàtica en les seves accions».