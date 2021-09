Cinc persones a judici per falsejar certificats de català per treballar a Emaya

Cinc persones aniran a judici per falsificar el títol de català per a entrar a treballar a Emaya. La jutgessa del Jutjat d'Instrucció tres de Palma ha tancat la instrucció i dóna trasllat a la Fiscalia perquè acusament en entendre que existeixen indicis racionals d'un delicte de falsedat en document oficial.

Els processats són tan treballadors de l'empresa municipal com algun aspirant a accedir a l'empresa. A més, la majoria d'ells van reconèixer durant la instrucció que van aportar documents falsejats en la convocatòria d'ocupació pública per a intentar justificar el requisit que exigia en aquest moment l'empresa: nivell A2 de català.

Entre els processats hi ha també un delegat sindical en l'empresa pública, qui va negar haver comès cap delicte durant la instrucció.

El cas va sorgir després que es detectés la falsedat d'alguns certificats en una convocatòria de l'empresa municipal de l'any 2016 per a peons especialistes d'aigua. Els documents es van enviar a la Direcció de Política Lingüística, que va certificar que eren manipulats. Emaya va denunciar davant Fiscalia i, a partir d'aquí, es va activar la recerca judicial.

L'empresa també va dur a terme una revisió d'altres processos selectius sense arribar a detectar més casos. A més, es va procedir a l'acomiadament de diversos dels investigats. Després de prendre declaració a vuit investigats en total, l'acte del jutjat conclou que només hi ha indicis de la participació de sis i exculpa a dos dels empleats de l'empresa pública. L'acte considera que es van produir les falsificacions però de forma desconnectada entre elles, no com una única trama dedicada a proporcionar aquests documents. Els certificats falsejats eren bastant bastos en gairebé tots els casos.