El Govern del Consell per la República ha publicat el 'Decret 1/2021, de 19 de setembre, de convocatòria d’eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República'.

Convocatòria

Es convoquen eleccions a l’Assemblea de Representants, que tendran lloc els dies 29, 30 i 31 d’octubre de 2021, de manera ininterrompuda des de les 9:00 h del dia 29 i fins a les 20:00 h del dia 31 d’octubre.

La Sindicatura Electoral

La Sindicatura Electoral està integrada per cinc membres titulars i dos suplents, escollits entre juristes o politòlegs experts en processos electorals i de participació ciutadana.

Els membres suplents exerceixen les seves funcions únicament en cas de vacant definitiva d’un membre titular.

El Membres titulars són: Jordi Domingo i Garcia-Milà, Olga Amargant i Cancio, Teresa Vallverdú i Baró, Josep Ramón Barberà i Gomis i Mònica Fernández i Pujagut i els Membres suplents: Marta Martínez i Gellida i Antoni Fitó i Baucells.

Composició de l’Assemblea

L’Assemblea estarà composta per dos blocs i, per tant, la votació constarà de dues urnes. La suma total dels dos blocs és de 121 representants. Per a l’elecció dels representants del Bloc Territorial cada elector pot votar com a màxim tants candidats o candidates com llocs de representant corresponguin a la circumscripció a la qual pertany.

Per a l’elecció dels representants del Bloc de càrrecs electes cada elector pot votar com a màxim a 30 candidats dels que es presenten a la circumscripció única.

Urna 1: Bloc territorial

El nombre total de representants del Bloc territorial és de 81.

Per a l’elecció dels representants del Bloc territorial, les circumscripcions electorals són les següents:

a) Els districtes electorals de l’Alt Pirineu-Aran, Catalunya Central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès, corresponents als territoris de les vegueries del mateix nom d’acord amb la regulació feta per la Llei 30/2010, de 3 d’agost, i la Llei 2/2017, de 15 de febrer, excepte en el cas de l’Alt Pirineu-Aran. Aquest districte electoral correspon al territori de la vegueria de l’Alt Pirineu-Aran i el territori del Principat d’Andorra.

b) Els districtes electorals del Maresme, Baix Llobregat i el Vallès Oriental, corresponents als territoris de les comarques del mateix nom d’acord amb la regulació feta pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.

c) El districte electoral del Vallès Occidental Oest que inclou els municipis de Terrassa, Viladecavalls, Rellinars, Matadepera, Ullastrell, Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Vacarisses.

d) El districte electoral del Vallès Occidental Est que inclou els municipis de Sabadell, Sant Llorenç Savall, Gallifa, Castellar del Vallès, Sentmenat, Polinyà, Palau-Solità i Plegamans, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Badia del Vallès.

e) El districte electoral del Barcelonès Nord que inclou els municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona.

f) El districte electoral del municipi de L’Hospitalet de Llobregat.

g) Els districtes electorals de Ciutat Vella-Eixample, Nou Barris-Sant Andreu, Sants-Montjuïc-Les Corts, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Martí i Sarrià, corresponents al municipi de Barcelona.

h) Els districtes electorals específics de la Unió Europea, Resta del Món, Catalunya del Nord, Illes Balears i País Valencià-Franja de Ponent.

Els representants es distribueixen per les circumscripcions electorals de la manera següent:

Dos (2) Alt Pirineu-Aran i Andorra; sis (6) Catalunya Central; vuit (8) Girona; quatre (4) Lleida; quatre (4) Camp de Tarragona; dos (2) Terres de l’Ebre; quatre (4) Penedès; quatre (4) Maresme; sis (6) Baix Llobregat; quatre (4) Vallès Oriental; sis (6) Vallès Occidental Oest; quatre (4) Vallès Occidental Est; dos (2) Barcelonès Nord; dos (2) L’Hospitalet de Llobregat; quatre (4) Ciutat Vella-Eixample; dos (2) Nou Barris-Sant Andreu; dos (2) Sants Montjuïc – Les Corts; dos (2) Gràcia; dos (2) Horta-Guinardó; dos (2) Sant Martí; dos (2) Sarrià; dos (2) la Unió Europea; dos (2) la Resta del Món; un (1) la Catalunya del Nord; un (1) les Illes Balears i un (1) el País Valencià-Franja de Ponent.

El Bloc de càrrecs electes té circumscripció electoral única en la qual s’han d’elegir 40 representants.

2- Calendari de les diverses fases del procediment electoral

19 de setembre: el 19 de setembre s’inicia el procés amb la convocatòria electoral.

4 d’octubre: a partir de la convocatòria electoral hi ha un termini de quinze (15) dies, fins a les 24:00 h del 4 d’octubre, per a presentar candidatures.

Del 7 al 15 d’octubre: hi ha un termini de set (7) dies per al·legacions i resolucions sobre les candidatures:

7 d’octubre: publicació de candidatures presentades, tres dies per verificar-les

11 d’octubre: proclamació de candidatures

13 d’octubre: dos (2) dies per presentar recursos

15 d’octubre: dos (2) dies per resoldre’ls

16 d’octubre: proclamació definitiva de les candidatures.

Del 17 al 28 d’octubre: hi ha un període de dotze (12) dies de campanya, des de les 00:00 h del 17 d’octubre fins a les 24:00 h del 28 d’octubre.

29, 30 i 31 d’octubre: s’inicia el període de votacions ininterrompudes, des de les 09:00 h del dia 29 d’octubre i fins a les 20:00 h del dia 31 d’octubre.

1 de novembre: escrutini general i publicació de resultats provisionals.

2 i 3 de novembre (fins a les 24:00 h): reclamacions dels candidats i candidates.

4 i 5 de novembre: resolució de reclamacions per part de la Sindicatura Electoral.

6 de novembre: proclamació de candidats i candidates electes.

7 i 8 de novembre (fins a les 24:00 h): reclamacions dels candidats i candidates.

9 i 10 de novembre: resolució de reclamacions per part de la Sindicatura Electoral.

11 de novembre proclamació definitiva de candidats i candidates electes.

12 i 13 de novembre acceptació de càrrec electes.

14 de novembre ASSEMBLEA.

Totes les resolucions i tràmits seran publicades a la web i aquesta servirà com a mecanisme de notificacions.

Procediment

Les votacions es realitzaran electrònicament a través de l’app o de la web del Consell, des del perfil ciutadà de cada registrat i a l’espai habilitat per a aquestes eleccions.