Noguera: «No acceptarem rebaixes ni maquillatges en el finançament de les Illes Balears»

MÉS per Mallorca no acceptarà «rebaixes ni maquillatges» en el finançament de les Illes Balears. Així de contundent s'ha mostrat el coordinador de la formació Antoni Noguera durant una reunió de l'Executiva reunida aquest dilluns. De fet l'Executiva ecosobiranista, ha decidit crear un grup específic de feina, liderat pel mateix Noguera, que s'encarregarà de supervisar els avanços de la comissió mixta que ha de fixar la compensació del factor d'insularitat. Aquest grup de feina tendrà un paper proactiu i propositiu, tant a través del Grup Parlamentari com dels diferents membres de MÉS que ocupen càrrecs de responsabilitat al Govern. La idea també és incorporar experts aliens a la formació.

Segons ha explicat el coordinador de MÉS, Antoni Noguera, «en aquesta negociació ens hi jugam bona part del nostre futur i no podem ni volem renunciar a tenir una presència proactiva, amb la intenció d'aconseguir el millor resultat possible a favor dels interessos de les Illes Balears».

Amb tot, Noguera, ha recalcat que al marge de les negociacions via comissió mixta per fixar la compensació del factor d'insularitat, «MÉS no renuncia a deixar tancades les inversions estatutàries que hi havia previstes fins ara i com mesura compensatòria per no disposar d'un Règim Especial». Segons Noguera, les inversions previstes s'hauran de recuperar. A més, el coordinador de MÉS insisteix en el fet que cal fer front al deute històric i condonar part de l'endeutament que el Govern ha assumit per mor de l'infrafinançament.

Antoni Noguera, recalca, que al marge d'aquestes qüestions MÉS tampoc renunciarà a continuar insistint a reclamar un nou sistema de finançament i en poder disposar d'una hisenda pròpia.