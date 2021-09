El Pi reclama un nou sistema de finançament que «no castigui» les Balears i «s'adapti a les realitats econòmiques que es van produint»

El portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha reclamat que en la revisió del model de finançament es reculli el principi d'ordinalitat i àmplies capacitats fiscals normatives per a les Balears.

Melià s'ha referit a la publicació d'Ultima Hora sobre els 309 milions que les Balears haurà d'aportar a altres territoris de l'Estat: «Això ens sembla un insult i demostra la poca eficiència d'aquest sistema de finançament que té un desfasament temporal molt alt i que no s'adapta a les realitats econòmiques que es van produint. No té cap lògica».

Així mateix, en relació amb el ple que se celebrarà aquest dimarts en el Parlament, Melià ha assenyalat que preguntaran a la presidenta quan es reunirà la comissió mixta que ha d'establir la metodologia per a calcular el fons d'insularitat.

En aquest sentit el portaveu ha afegit que «si la comissió no es reuneix, la conseqüència teòrica hauria de ser que no hi hagués el factor d'insularitat en el projecte de llei de pressupostos». «Per a nosaltres seria un incompliment flagrant de l'Estatut d'Autonomia i del REB», ha assenyalat.

Segons Melià, «el factor d'insularitat ha de tenir una dotació mínima de 100 milions». «Ja li manifestem a la presidenta que no bastava que hi hagués una partida simbòlica en els pressupostos generals de l'Estat, sinó que aquesta partida ha de tenir un contingut econòmic amb cara i ulls, amb força», ha finalitzat.