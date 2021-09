Mallorca clama: no a l'ampliació de l'aeroport

Mateix escenari que el de la concentració organitzada per la Plataforma contra els Megacreuers, del passat 19 de juny, les escales de la Seu. Però amb diferències substancials amb aquella, aquest migdia ha tengut lloc la concentració convocada per la plataforma contra l'ampliació de l'Aeroport de Palma i Son Bonet Pulmó Verd:

1. El motiu de la protesta, evidentment, malgrat que totes dues són prou importants i necessàries pel futur de l'illa, pel mediambiet i per la salut de tots els mallorquins i mallorquines.

2. Els organitzadors han continuat apostant per fer-la el cap de setmana, però en lloc de dissabte, han optat pel diumenge, afavorint a la gent que encara fa feina els dissabte o l'accés amb vehicle particular al centre de Palma.

3. El temps climatològic, res a veure amb el de fa dos mesos. Avui, els paraigües haurien estat utilitzats, més aviat, per protegir-se del sol fort i despietat que queia, i no de la lleugera pluja que va fer acte de presència aquell matí lleig i ennuvolat.

4. L'assistència de prop de sis-centes persones, que han omplit de dalt a baix totes les escales i, fins i tot, arribant al replà de la Seu. Quatre vegades més que llavors.

5. La visibilitat no d'una, sinó de cinc pancartes de diferents col·lectius participants a la concentració. Encapçalava la dels organitzadors (GOB, Amics de la Terra, Terraferida, Greenpeace, Fridays for Future, Extinction or Rebellion, ATTAC Mallorca i Jubilats per Mallorca) amb el lema: 'Ampliació aeroport, no; darrere, la de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma: 'contra l'ampliació de l'aeroport'; la de l'associació de Sant Jordi: 'Sant Jordi diu no més avions no més renous'; dues de la plataforma Son Bonet Pulmó Verd: 'Son Bonet Pulmó Verd, plaques no, arbres sí' i 'Aena, anomalia democràtica consentida. Prou".

6. Més cobertura mediàtica, amb més mitjans de comunicació locals i, també dels Països Catalans, que han volgut fer-se ressò de la protesta feta a Palma. Convocatòria duita a terme també a Barcelona, on malgrat la suspensió de l'ampliació de l'Aeroport del Prat, s'han concentrat unes deu mil persones; i a Madrid, on centenars de persones s'han manifestat davant el Congrés dels Diputats contra el projecte d'ampliació de l'aeroport de Barajas.

7. Amb més participació activa per part dels assistents, cantant 'No serem moguts' i clams com: 'Aeroport ampliació, no; 'Son Bonet pulmó verd; 'Sant Jordi fora renous'; 'Que no canviï el clima, que canviï Aena'; 'Menys avions i més solucions'; o 'Sense lluita no hi ha futur'. Vàries persones portaven rètols de 'No a l'ampliació de l'aeroport' i una cartolina groga en anglès: 'In Mallorca fewer planes and more birds' (A Mallorca menys avions i més ocells).

8. Més presència de polítics de dos dels partits polítics que governen a les institucions locals i autonòmiques. Tant de MÉS com d'Unides Podem, socis del govern de coalició progressista amb el PSOE-PSIB, del qual no hi ha hagut cap representant. Diversos regidors de Palma; alguns batles de municipis de l'illa; alguna consellera del Consell de Mallorca; qualque alt càrrec del Govern Balear; alguns diputats del Parlament o del Congrés de Diputats; i, com no, l'omnipresent senador per part de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal.

9. Una ampla representació dels moviments ecologistes i socials de la societat civil mallorquina: GOB, Amics de la Terra, Terraferida, Greenpeace, Fridays for Future, Extinction or Rebellion, Attac Mallorca, Jubilats per Mallorca, Son Bonet Pulmó Verd, Federació d'Associacions de Veïns de Palma, A.VV. del Coll d'en Rabassa, A.VV. de Sant Jordi, (entre d'altres associacions veïnals), Palma XXI, La Vida al Centre, Crida per Palma, Ciutat per a qui l'habita, Amics dels Llaços Grisos, Assemblea Sobiranista de Mallorca... entre d'altres entitats i col·lectius.

10. Vàries persones han llegit el manifest de la protesta. Han començat donant la benvinguda i comentant que es feia de manera simultània amb Barcelona i Madrid.

Manifest

A continuació la transcripció de gairebé tot el manifest:

«Aquests projectes d'ampliació només responen als interessos econòmics d'Aena, i els situen en contra del clima i de les necessitats de la població. La suspensió del projecte a Barcelona demostra el poder de la ciutadania organitzada, però hem d'anar alerta perquè encara no hem aconseguit aturar el projecte d'ampliació, és per aquest motiu que avui sortim als carrers.

A Mallorca, des de l'any 2019, Aena ha treballat en un projecte encobert de l'ampliació de l'aeroport, negant l'ampliació i l'augment de la seva capacitat. Aena es va dedicar a mentir als mitjans de comunicació, i a persuadir als poders polítics, els va convèncer que no es tractava d'una ampliació, sinó d'una remodelació. La Plataforma contra l'ampliació, va treballar en desmentir el projecte, i va aconseguir que Aena admetés que es tractava d'una ampliació. També vàrem aconseguir un posicionament polític, amb l'aprovació al Parlament, d'una proposició no de llei que rebutjava l'ampliació i instava a Aena a revisar el projecte. Malgrat això, Aena ha continuat amb els seus projectes d'expansió, a més, Aena vol reconvertir l'espai públic de Son Bonet, a Marratxí, en un gran parc fotovoltaic, expulsant als veïns d'aquesta zona d'oci. També aquest projecte agreujarà el malestar i els problemes acústics de les barriades properes a l'aeroport, a les què encara no els han donat solucions.

L'ampliació de l'aeroport afectarà directament al principal repte de la humanitat: el canvi climàtic. La ciència és clara i diu que hem de reduir de manera considerable les emissions d'efecte hivernacle per evitar arribar al límit planetari de 1,5 graus. Cal recordar que l'actual govern de les Illes Balears va aprovar fa dos anys la declaració d'emergència climàtica, just el mateix any que va sortir la problemàtica contra l'ampliació de l'aeroport.

L'ampliació de l'aeroport no solament suposa més avions i més emissions, sinó un increment considerable del nombre de passatgers. Dels més de 29,7 milions del 2019, es preveu que pel 2025 s'arribin a més de 33,8 milions de passatgers. Aquest augment considerable de persones intensificarà no solament els problemes ecològics i climàtics, sinó també els problemes socials derivats de la massificació, com el consum del nostre territori limitat; el consum de recursos naturals escassos com l'aigua, l'energia, els aliments i l'accés i dret a l'habitatge; i el col·lapse del sistema de transport basat en el transport privat. Aquest agost, i malgrat la pandèmia, l'aeroport de Palma ha arribat al 85% de l'activitat del 2019. L'arribada d'un volum de 3,9 milions de passatgers, 4,2 milions al 2019. A setembre, l'aeroport ha batut rècord mundial, situant-se entre els deu aeroports del món amb més trànsit. Aena segueix justificant l'ampliació, i pretén invertir 312 milions d'euros en aquest projecte, que encara es nega a detallar.

La lluita contra l'ampliació de l'aeroport no és solament una qüestió de les entitats cíviques, ecologistes o del moviment veïnal. És una qüestió de totes i tots, perquè en aquesta illa ens afecta a a tots i a totes. Per tant, implica directament a les nostres institucions. Avui i aquí, volem demanar al Govern Balear, al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma se posicionin clarament del nostre costat i en contra de l'ampliació de l'aeroport. De la mateixa manera que a Catalunya ho han fet la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, d'entre altres. No ens el podem permetre de cap de les maneres que es rentin les mans, posin excuses o tirin pilotes fora. Tenen que manifestar públicament que estan en contra de l'ampliació, posicionar-se al nostre costat demanant al Govern a Madrid la paralització del projecte d'ampliació. Si no estan amb nosaltres estan en contra, i a favor d'Aena.

Des de la Plataforma, exigim que es paralitzin de manera indefinida tots els projectes relacionats amb l'ampliació de l'aeroport, així com qualsevol infraestructura aeroportuària.

Exigim al Govern de les Illes Balears, al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma una posició pública clara en contra de l'ampliació, que actuïn i pressionin al Ministeri de Transports i a Aena per aturar l'ampliació. També demanem a la resta dels ajuntaments de Mallorca que aprovin mocions en contra de l'ampliació de l'Aeroport de Palma. N a la la'ampliació, sí a la salut, al clima i a la vida'.

Indignació

I per finalitzar aquesta crònica, la indignació i les declaracions realitzades per un integrant del col·lectiu veïnal de Sant Jordi, que ha participat a la concentració: «Aquest aeroport ja està en el límit de la seva capacitat, i aquestes mesures per encara ampliar-ho més no són sostenibles de cap de les maneres. Els veïnats ja fa anys i anys que patim les conseqüències de tenir una infraestructura que sobrepassa la capacitat de l'illa, hem arribat al límit.»