Jesús Rodríguez (La Directa): «El ministre no ha dit en base a quina llei i normativa concreta s’han fet les infiltracions»

Aquest matí, Jesús Rodríguez, periodista de La Directa, ha intervingut al programa matinal d’Ona Mediterrània per analitzar les repercussions de l’emissió d’Infiltrats, el documental de 3Cat que exposa la infiltració policial en col·lectius socials i independentistes de Catalunya.

Rodríguez ha destacat que el programa, presentat al 30 Minuts, és el resultat d’anys d’investigació periodística impulsada per La Directa, que ha permès treure a la llum pràctiques policials habituals que, segons el periodista, s’han dut a terme amb «absoluta impunitat» durant dècades. Un dels èxits principals d’Infiltrats ha estat la resposta organitzada dels moviments socials, que varen projectar el documental en ateneus i espais autogestionats, obrint debats posteriors. Rodríguez ha recalcat: «Era molt important que l’estrena a la televisió pública anés acompanyada de la col·lectivitat», promovent així la reflexió conjunta.

Tot i l’impacte del documental, Rodríguez ha denunciat la manca de respostes clares per part de les autoritats: «El ministre Fernando Grande-Marlaska encara no ha respost en base a quina llei i normativa concreta s’han fet aquestes actuacions». Ha criticat, també, l’absència d’escrutini públic durant dècades, cosa que ha permès «una acumulació de pràctiques barroeres» per part dels agents infiltrats.

Rodríguez ha explicat com les errades dels policies infiltrats varen ser una de les claus per desemmascarar aquestes operacions. L’anàlisi de La Directa, complementat amb el reportatge en paper, aprofundeix en les tècniques de captació policial, els confidents digitals i les conseqüències socials de les infiltracions.

El periodista també ha alertat sobre la coordinació europea en aquestes operacions: «Les policies europees funcionen a demanda, enviant infiltrats a mobilitzacions anticapitalistes, contra polítiques migratòries o grans projectes energètics». Aquesta internacionalització evidencia que les infiltracions no són una pràctica exclusiva de l’Estat espanyol, sinó una estratègia comuna de repressió a escala europea.

Finalment, Rodríguez ha aprofitat per recordar que La Directa no només investiga temes de repressió policial, sinó que també publica articles sobre natura i patrimoni. Aquesta diversitat temàtica reflecteix el seu compromís amb una informació crítica i plural.