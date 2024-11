Femturisme guanya el VII Premi Llengua Nacional

L’associació Llengua Nacional va celebrar el 27 de novembre, a l’Auditori Cullell i Fabra de Barcelona, el lliurament del seu premi, que reconeix autònoms, petites empreses, cooperatives o associacions d’arreu dels Països Catalans amb un ferm compromís pel català.

Els guanyadors d’enguany han estat femturisme.cat, plataforma del sector turístic compromesa amb la sostenibilitat ambiental, que proposa activitats per a conèixer les tradicions i la cultura catalanes. S’han endut el guardó, dotat amb 3.000 €, juntament amb la peça Júnior, creació de l’empresa Art Innova, col·laboradora del Premi Llengua Nacional des de la primera edició.

La Menció Especial, dotada amb 700 €, ha estat per a l’emissora municipal que emet contingut en català les 24 hores del dia Ràdio Vilablareix, finalista d’aquesta edició.

Les 10 candidatures presentades han estat valorades per un jurat reconegut en el món de la llengua i la cultura, format per Ester Franquesa, cap del Servei d’Ús del Català de la Generalitat de Catalunya, Miquel Arnaudies per la Catalunya del Nord, Bernat Joan per les Illes Balears, Gemma Pascual pel País Valencià, i els membres de la Junta de l’Associació Llengua Nacional Maria Cucurull pel Principat d’Andorra, i Carles Riera i Màriam Serrà pel Principat de Catalunya.

El comunicador Arnau Colominas, conductor de l’acte, va entrevistar Lluís Piqué, d’A9 Serveis d’Arquitectura, que exposà l’èxit d’aquesta iniciativa.

La vetllada la va amenitzar la cantautora tortosina Montse Castellà amb peces del seu repertori.

La intervenció final de Joan Santanach va lloar la llarga tasca i la persistència de Llengua Nacional en la divulgació i el bon ús de la llengua.