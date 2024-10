[VÍDEO] Es viralitza el ferm missatge d'una nina que defensa mantenir el català

A les Illes Balears, els centres educatius són l'espai idoni perquè els alumnes nouvinguts s'integrin i aprenguin la llengua. Però, com pot comprovar qualsevol persona que un dematí a l'hora del pati visiti algun centre escolar, la llengua que empra la majoria d'alumnes és el castellà: la llengua vehicular no és el català.

Els docents més convençuts sobre la importància de la pedagogia de la llengua fan tota la feina que poden, però no poden combatre amb qui no té la mirada oberta i sentit comú. Els alumnes venen de casa ensenyats amb els pensaments que els inculquen els seus progenitors, i si la majoria no són catalanoparlants, hi ha un alt risc que no entenguin el valor d'aprendre la llengua pròpia del territori on viuen.

Una gran ajuda seria que els alumnes catalanoparlants siguin vertaderament conscients de la importància de mantenir el català i animar els seus companys nouvinguts a parlar-lo; i convèncer els altres catalanoparlants que abandonen la llengua, que rectifiquin. Aquest és el fantàstic exemple que va donar fa uns dies una nina de Barcelona a un company de la seva classe. El vídeo s'ha viralitzat i ha emocionat a molta gent, donant un bri d'esperança al català.

La nina explica, consternada, a en Kilian Sebrià, presentador del programa de ràdio 'Sense fronteres' de Catalunya Ràdio, que «un nen li va parlar en espanyol a una nena, però ell sempre parla en català». Estranyada, li va demanar al seu company «per què parles en espanyol, si ella entén el català?» i continua explicant que «ell va dir que no ho sabia, i va seguir parlant en espanyol».

Aquesta nina afirma amb vehemència que ella no canvia la llengua, «sempre mantinc el català», i reclama a la resta: «hem de mantenir la nostra llengua, perquè, si no, qui ho farà?».

Al darrer clip demana a tothom: «Mantingueu el català, és la nostra llengua i és molt bonica».