The Battle of Stars, la millor alineació contra l'ELA: Nadal, Guardiola, Albert Riera, Mateu Alemany, Gerard López...

Aquest dijous i divendres s'ha disputat al camp de golf de Pula, The Battle of Stars, una competició de golf per a estrelles de l'esport, organitzada per Pep Guardiola i que ha aconseguit la participació d'una autèntica constel·lació d'estrelles nacionals com RafaNadal, Albert Riera, Mateu Alemany, Gerard López, Miquel Àngel Nadal i el mateix Guardiola. I, també, d'estrelles internacionals, com Feliciano López, Antonio Orozco, Marcos Alonso, Dani Otero, Javier Clemente, Mauro Tassotti, Pepe Reina, Veronica Mengod, Bernd Schuster, Gabriel Batistuta, Roberto Donadoni, Esteban Vigo, Uli Stielike, Manu Trigueros, Julio Salinas, Henrik Larsson, John Arne Riise, Alain Boghossian i Liz Emiliano.

Mateu Alemany guanya

Mateu Alemany, directiu de clubs com el RCD Mallorca o l'FC Barcelona, entre altres, s'ha proclamat vencedor de The Battle of Stars, per davant de l'exfutbolista Julio Salinas.

Mateu Alemany succeeix en el palmarès al músic David Otero, vencedor en 2023, en un torneig benèfic a favor de la investigació contra l'ELA.

Cati Rigo i Carlos Unzué

Els familiars dels malalts d'ELA han estat presents aquest divendres a The Battle of Stars per a mostrar el seu suport a la lluita contra la malaltia. La seva presidenta, Cati Rigo, ha recordat que aquest tipus d'esdeveniments «permeten donar a conèixer aquesta malaltia i aconseguir suport econòmic per a mantenir els serveis com a psicologia i fisioteràpia».

A més, Rigo es s'ha dirigit a l'exfutbolista i exentrenador Juan Carlos Unzué, malalt d'ELA. «Des que va fer públic el seu diagnòstic moltes més persones estan més sensibilitzades amb les repercussions i la necessitat de continuar treballant-hi en contra».

Juan Carlos Unzué ha posat en valor durant The Battle of Stars la importància de la conscienciació a través de l'esport. «Totes aquestes iniciatives tenen l'objectiu de fer visible l'ELA i d'aquesta manera conscienciar a tothom. És necessari que s'inverteixi més doblers públics per a la investigació a més d'ajudar al fet que els actuals afectats puguin viure dignament», ha assenyalat.