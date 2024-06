L’Aliança per la presència digital del català confirma que el pes del català a les cerques va augmentar 18 punts amb el nou algorisme de Google

La Fundació .cat, per encàrrec de l’Aliança per la Presència Digital del Català, va documentar a mitjans de 2023 (informe, nota de premsa) la pèrdua de visibilitat del contingut en llengua catalana en els resultats de cerca web, mitjançant l’anàlisi del trànsit de més de 600 llocs web multilingües col·laboradors. En aquell moment es va estimar que, durant l’any 2022, dos de cada tres llocs web havien perdut trànsit a la seva versió en català i es va comprovar que el fenomen afectava fins i tot els internautes que tenen configurat el seu entorn per tal de donar preferència al contingut en català.

Els resultats de l’anàlisi es varen fer arribar al departament d’Enginyeria de Google, que va respondre aplicant a finals del mes d’agost un canvi en el seu algorisme que en aparença va restaurar al contingut en català la visibilitat que li correspon.

A començament de març de 2024, sis mesos després del canvi d’algorisme per part de Google, la Fundació .cat ha repetit i ampliat aquella anàlisi per tal de quantificar l’aparent millora, tornant a analitzar el trànsit d’un conjunt similar de llocs web que sumen de l’ordre de 400 milions de sessions de navegació en el període considerat, de gairebé tres anys, a partir dels inicis de 2021.

Dels resultats d’aquest estudi l’Aliança confirma que partint d’un nivell del 41% durant els 11 primers mesos de 2021, el pes relatiu del contingut en català en les visites procedents del cercador web de Google va caure per sota del 34% a finals de 2022 i es va mantenir en aquest ordre durant gairebé vuit mesos de 2023.

Després de ser interpel·lada per l’Aliança amb les dades de l’informe original, Google va aplicar a finals d’agost de 2023 un canvi d’algorisme assegurant que interpretava millor les intencions dels usuaris, i el pes relatiu del català es va disparar 18 punts percentuals, arribant al 52%. Posteriorment, el trànsit en català es va estabilitzar al voltant del 46%, que ja representava una millora de 12 punts percentuals respecte als pitjors moments de la crisi de visibilitat. En els tres últims mesos de l’estudi, el català ha arribat al màxim històric, superant el 56%.

En aquesta edició de l’estudi s’ha comptat amb una quantitat de llocs web similar a la de l’estudi original, al voltant de 600 entre dominis i subdominis. Tanmateix, alguns llocs web de menor rellevància s’han substituït per altres amb un volum de trànsit molt superior, incrementant la representativitat dels resultats.

Per altra banda, en la majoria dels casos han comptat amb una sèrie històrica encara més àmplia que en l’informe original. En aquest cas han pogut analitzar l’evolució del trànsit des de començament de 2021 -per disposar de la referència dels nivells anteriors a la incidència- fins a final de febrer de 2024 -sis mesos sencers després del canvi d’algorisme per part de Google.

En el termini de 6 mesos es portarà a terme una nova actualització de l’estudi per comprovar la tendència després de l’actualització de Google del mes de març. Una anàlisi preliminar indica que el pes del català en els resultats ha deixat de créixer.

En paral·lel, la Fundació .cat ha començat a desplegar la Xarxa de Monitoratge del Català Digital, formada per sensors que porten a terme periòdicament cerques web i notifiquen al servidor de la Fundació .cat la presència de contingut en català entre els primers resultats de cerca.

Així mateix, i davant l’evidència que molts usuaris catalanoparlants no tenen configurat en català el seu entorn de navegació web, l’Aliança considera que incrementar la proporció de dispositius catalanitzats explícitament és la via més efectiva per indicar als cercadors web la voluntat de rebre resultats en català, i per això ja està treballant en una propera campanya de sensibilització per impulsar la catalanització de dispositius -estacionaris i mòbils, d’ús personal i corporatiu-.