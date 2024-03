L'Institut d'Alcúdia organitza la tercera edició del 'Festival de Filosofia Alcúdia Pensa!'

L'Institut d'Alcúdia ha organitzat la tercera edició del 'Festival de Filosofia Alcúdia Pensa!'. L'edició d'enguany està dedicada a la ràdio i la filosofia i comptarà amb la presència del professor Víctor Bermúdez. Aquesta iniciativa està promoguda per la Comissió de ràdio de l'institut i compta amb el suport de l'Ajuntament d'Alcúdia.



La temàtica d'aquesta edició gira entorn de la ràdio i la filosofia (radiosofia) a través de tallers de guions filosòfics impartits pel professor Víctor Bermúdez i de l'emissió d'espais radiofònics amb continguts filosòfics elaborats per alumnes, que contribuiran «a posar en funcionament i reforçaran la implementació a l'institut de la ràdio escolar, amb el convenciment que des de l'àmbit educatiu es pot fer molt per establir vincles amb la ciutadania que donin valor a la filosofia». El programa d'activitats es desenvoluparà en dues jornades, els dies 25 i 26 de març.



El matí de dilluns 25 de març, el professor Bermúdez impartirà 2 tallers de ràdio i filosofia a alumnes de 1r de Batxillerat. Durant la jornada matinal, la Ràdio municipal d'Alcúdia farà un programa especial des de l'Institut. L'horabaixa de dia 25, entre les 16.30 i les 18.30 hores, el professor Bermúdez impartirà un taller d'elaboració de guions de ràdio per a docents dels centres educatius del municipi d'Alcúdia.



El matí del dia següent, dimarts 26 de març, es celebrarà la segona jornada del Festival dedicat a la ràdio i la filosofia, amb l'emissió de programes de ràdio en directe amb continguts elaborats per alumnes de 1r i 2n de Batxillerat de l'IES Alcúdia. Entre les 9.30 i les 14.00 hores està previst que s'emetin els següents programes: una entrevista amb un alumne per parlar d'Albert Camus, un col·loqui sobre la pel·lícula 'La societat de la neu', es presentaran les composicions musicals dedicades a filòsofes, en el marc de l'assignatura d'Història de la Filosofia, i elaborades per alumnes de 2n de batxillerat. Els alumnes també parlaran de lectures filosòfiques i del sentit de la vida.



L'horabaixa, a les 19.30h està previst que el professor Bermúdez presenti el llibre 'Diálogos en la caverna', escrit conjuntament amb Juan Antonia Negrete. L'acte consistirà en una lectura dramatitzada de guions filosòfics i es realitzarà al casal Can Domènech i estarà obert a tot el públic.



Amb aquestes activitats es dona continuïtat a les iniciatives lúdiques de divulgació de la filosofia a escala local, al municipi d'Alcúdia, afavorint que tant els estudiants de l'IES Alcúdia com la ciutadania pugui gaudir de la filosofia fora de classe. En edicions anteriors s'ha comptat amb la presència de la filòsofa Laura Llevadot per parlar de feminisme, i amb el filòsof Eduardo Infante que impartir tallers de gastronomia i filosofia.