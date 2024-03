El Govern celebra la nova normativa europea sobre delictes ambientals i el GOB considera que «arriba tard»

La Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal del Govern ha celebrat l'aprovació, per part del Parlament Europeu, de noves normes sobre delictes mediambientals i les sancions per perpetrar-los, en considerar que aquests delictes «sempre han estat els menys sancionats i perseguits».



«Els delictes contra el medi ambient sempre han estat els menys sancionats i perseguits, moltes vegades per falta de normativa específica i clara, i de condemnes contundents, al que s'afegeix la falta d'efectius especialitzats -agents de medi ambient, Seprona o instructors-», ha expressat fonts de la Direcció General.



En aquesta línia, han opinat que la normativa ambiental «moltes vegades és difusa i dificulta la determinació de la gravetat de les sancions i, en conseqüència, la imposició de sancions».



Per tot això, ha celebrat que la nova normativa europea ajudarà en aquest sentit, en especificar determinades agressions contra el medi ambient que passen a ser delictes i en augmentar les condemnes quan siguin comesos. «I molt més important, la reiteració en l'obligació de restaurar el medi ambient afectat pels causants de la seva deterioració», han conclòs des del Govern.



El GOB diu que arriba tard



Per part seva, la portaveu del GOB, Margalida Ramis, també ha aplaudit l'aprovació d'aquestes noves normes a nivell europeu, encara que ha considerat que «arriben tard».



«Evidentment, crec que s'ha de llegir com una bona notícia que hi hagi aquest reconeixement, aquesta ampliació del que es consideren delictes mediambientals», ha assegurat. Això sí, considera que l'aprovació ha de llegir-se «en el context actual en el qual es pren aquesta decisió», que, «segurament, ara mateix arriba tard».



«Ara mateix, a nivell global, hi ha una situació d'irreversibilitat en determinades qüestions que afecten l'equilibri ecosistèmic que sosté la vida en el planeta que ja no sols és necessari de tipificar dins del Codi Penal, sinó que va més al nivell d'un reconeixement internacional d'ecocidi», ha reivindicat Ramis.



Amb tot, la portaveu del GOB insisteix que és «una bona notícia» que s'evidenciï «aquesta impunitat». «Determinats negocis i interessos a nivell global estan fent absoluts desastres en termes ambientals que afecten els recursos naturals de manera irreversible, que afecten la biodiversitat o que ja han afectat una cosa tan essencial com un equilibri climàtic», ha censurat.



Per tot això, Ramis ha afegit que «benvingut el debat i benvinguda l'obligatorietat de l'Estat d'incorporar-lo en el seu ventall de delictes mediambientals, però això ho han de fer en un termini de dos anys i s'ha de llegir en el moment clau actual, que és un moment d'irreversibilitat en termes ecosistèmics i ambientals».

Per tant, les noves normes europees «es queden curtes». «És necessari, però no és suficient, ni de bon tros, aquest reconeixement davant la gravetat dels fets, que pràcticament han canviat les regles del joc ecosistèmic», ha sentenciat Ramis.

Nova normativa europea

La nova directiva va ser aprovada amb 499 vots a favor, 100 en contra i 23 abstencions. Conté una llista actualitzada de delictes, entre ells el comerç il·legal de fusta, l'esgotament dels recursos hídrics, les infraccions greus de la legislació europea sobre productes químics i la contaminació causada pels vaixells.

A més, garanteix que la nova normativa inclogui el denominat 'delicte qualificat' com els incendis forestals a gran escala o la contaminació generalitzada de l'aire, l'aigua i el sòl, que comporta la destrucció d'un ecosistema i és, per tant, equiparable a l'ecocidi.

Cal ressenyar que la delinqüència mediambiental és la quarta activitat delictiva del món i una de les principals fonts d'ingressos de la delinqüència organitzada juntament amb la droga, les armes i el tràfic d'éssers humans.

Els delictes contra el medi ambient comesos per persones i representants d'empreses es castigarien amb penes de presó en funció de la durada, la gravetat o la reversibilitat dels danys. Els delictes qualificats podrien ser castigats amb vuit anys de presó; els que causin la mort d'una persona, amb deu anys, i els altres delictes amb fins a cinc anys.

Tots els infractors estarien obligats a restablir l'entorn danyat i a oferir compensació, a més d'enfrontar-se a multes. Per a les empreses, les multes aconseguiran el tres o el cinc per cent de la seva facturació mundial anual o, alternativament, 24 o 40 milions d'euros, segons la naturalesa del delicte. Els Estats membres podran decidir si persegueixen delictes penals que no hagin tingut lloc en el seu territori.

L'Eurocambra va insistir que les persones que denunciïn delictes contra el medi ambient han de rebre suport i assistència en el marc d'un procés penal. També va garantir que els Estats membres impartiran una formació especialitzada per a policies, jutges i fiscals, prepararan estratègies nacionals i organitzaran campanyes de sensibilització per a lluitar contra la delinqüència mediambiental.