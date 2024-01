‘Teixint vincles’, un taller de brodat palestí organitzat pel CEPA Son Canals i l’EOI de Palma

Aquest passat divendres, 26 de gener, va tenir lloc, al CEPA Son Canals, l’activitat ‘Teixint vincles: taller de brodat palestí’, organitzada conjuntament pel Departament d’Àrab de l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma i l’esmentat centre d’educació de persones adultes amb motiu del Dia Escolar de la No-violència i la Pau, que se celebra cada any dia 30 de gener coincidint amb l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi i que va ser fundat l’any 1964 pel poeta i educador mallorquí Llorenç Vidal i Vidal.

Aquesta activitat respon a la proposta de Casa Árabe anomenada ‘Borda Palestina’ per donar a conèixer les diferents varietats del brodat palestí o tatriz, el seu significat com a símbol de la identitat i la cultura palestines i la seva importància en l'economia i la societat com a forma de subsistència per a la població local i refugiada, especialment entre les dones.

La proposta, que va tenir un gran èxit de participació, ha estat una bona ocasió per posar en contacte els alumnes que estudien àrab a l’EOI amb els alumnes araboparlants que estudien al CEPA, fomentar l'intercanvi cultural i oferir-los una oportunitat de practicar la llengua que estan aprenent. Tot això, mentre feien una tasca manual entretenguda, en un ambient distès que, esperem, pugui ser el principi de futures amistats i col·laboracions. Els petits brodats realitzats s’han enviat a Casa Árabe per completar un tatriz viu en forma d'estrella que serà exposat a les seus de Madrid i Còrdova i del qual es farà un documental.