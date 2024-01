La societat civil de Mallorca ret homenatge a les víctimes de l'Holocaust

Memòria i dignitat. La Plataforma per a la Memòria Democràtica, que aglutina prop d'un centenar d'entitats de la societat civil de Mallorca, ha retut aquest dissabte un sentit homenatge a les víctimes de l'Holocaust. Especialment, han volgut reivindicar la memòria de les víctimes de les Balears represaliades pel franquisme i el nazisme.

L'acte ha tengut lloc a diferents punts de Palma. En concret, als indrets on estan situades les diverses pedres de la memòria que recorden les víctimes dels camps d'extermini nazis. S'hi han dipositat flors vermelles i llaços republicans i s'han pronunciat diversos parlaments.

Hi han participat Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca; Omar Lamín, del PSOE; Miquel Àngel Contreras, de MÉS per Palma; Jesús Jurado, de Podem; i Miquel Rosselló, portaveu de la plataforma.

La plataforma ha lamentat que enguany el Govern no els hagi convidat a participar en l'acte institucional en record de les víctimes de l'Holocaust celebrat aquest divendres al Consolat. A més han reclamat que no s'elimini la Llei de Memòria Democràtica, així com el record de les víctimes del franquisme.