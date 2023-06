Aquest estiu arriba a Mallorca el gelat de Quelitas

Gelats amb gust nostrat. Aquests dies corren per les xarxes socials imatges del que serà un dels èxits d'aquest estiu: el gelat de Quelitas. La marca de galletes Quely i Gelats Jop Campos s'han unit per a crear aquest gelat que pretén revolucionar les gelateries mallorquines.

Encara que cap de les dues empreses ha engegat una campanya de promoció, els usuaris han reaccionat a les xarxes amb nombrosos comentaris. Alguns ho veuen com una «meravella» mentre d'altres han considerat que mai el tastaran. Sigui com vulgui, la comercialització d'aquest gelat ha causat sensació.

Però quina meravella és aquesta???

Qui l'ha tastat?



Cada any us supereu @GelatsJ #Campos on fire. pic.twitter.com/OUouip5Rp8