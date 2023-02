El català és la dotzena llengua més influent del món, segons l'Estat francès

El Baròmetre de les llengües al món edició 2022, publicat pel Ministeri de Cultura de l'Estat francès, va ser realitzat per Alain Calvet, doctor en ciències i Louis-Jean Calvet, doctor en lletres i ciències humanes, i professor de lingüística.

En ell, s'explica que quan ens demanam per la importància dels idiomes, el criteri del nombre de parlants és sempre el primer a aparèixer: Quin és l'idioma més parlat al món? Quantes persones parlen aquest idioma? Però aquest enfocament planteja un problema doble. D'una banda, el recompte de parlants no és una ciència exacta i les diferents fonts disponibles donen xifres diferents i no sempre arriben a les mateixes classificacions. D'altra banda, altres factors tenen un paper en la determinació del pes de les llengües.

Aquest baròmetre es basa en tretze factors triats «perquè semblen pertinents, però també perquè les dades estaven disponibles per a cadascun». Així, diferencia entre dos tipus de factors: els factors intrínsecs i els factors contextuals. Els factors intrínsecs es refereixen a tots els de caràcter més purament lingüístics. En canvi, els contextuals inclouen tots aquells elements socials, polítics i culturals relatius a l’entorn d'una llengua determinada.

El català, 12a llengua més influent del món

L'estudi determina que el català és la dotzena llengua més influent. Amb una nota de 6,729 punts, la llengua catalana se situa com la dotzena llengua amb més pes del món.

Tot i que, pel que fa a la xifra de parlants, el català destaca com la llengua amb un índex més baix de les quinze amb més influència, i també com la que té un estatus més baix, altres factors li sumen importància a nivell global.

Com per exemple, en el cas de la Wikipedia, els autors del baròmetre donen a conèixer que el català té un índex més alt que no llengües més parlades quant a nombre d'articles.

A més, la nostra llengua té un índex més alt que l'anglès, el francès, l'espanyol i el rus quant a la penetració a Internet, que calcula la proporció de parlants d’una llengua que l’empren habitualment a la xarxa.

Finalment, la llengua catalana també té una bona situació en l’índex de desenvolupament humà, que mesura el grau de desenvolupament econòmic, polític i social en l’àmbit lingüístic d’una llengua a partir de les dades de l’ONU.