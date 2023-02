El creador Cabrafotuda rebrà el nou Premi a la Innovació dels Premis Martí Gasull

El creador de continguts valencià Fran Tudela, Cabrafotuda, ha guanyat el nou Premi a la Innovació dels Premis Martí Gasull i Roig de la Plataforma per la Llengua, un guardó que s'ha lliurat per primera vegada en aquesta desena edició dels premis. El guardó té una dotació econòmica de 2.000 euros i vol reconèixer la tasca d'aquest creador digital, que, amb més de 200.000 seguidors a TikTok, ha demostrat als joves que es pot triomfar a Internet amb contingut en català.

Nascut a la Vila Joiosa, a la Marina Baixa, ara fa 26 anys, Cabrafotuda es diu en realitat Fran Tudela i Lloret i s'ha fet famós a les xarxes socials, especialment a TikTok i Instagram, arran dels seus vídeos d'humor en català imitant professores i mares, o amb receptes de cuina gravades amb la seva àvia. Una de les característiques que l'han fet tan popular entre el jovent és la seva espontaneïtat i també la seva desimboltura a l'hora de defensar els drets lingüístics dels catalanoparlants, la lluita LGTBI o l'antiracisme. Cabrafotuda parla de videojocs, sèries, xarxes socials o reptes virals en els seus vídeos, i col·labora en diversos mitjans de comunicació com la televisió pública valenciana. Amb la Plataforma per la Llengua ha impartit tallers de TikTok en valencià als instituts, ha col·laborat en la I Trobada de tiktokers en valencià i ha participat en un vídeo per sensibilitzar els universitaris de la importància de defensar els seus drets lingüístics.

Per al jurat del Premi a la Innovació, Cabrafotuda és un «molt bon exemple de les potencialitats de la nostra llengua per als creadors de contingut», i premiar-lo contribueix a «promoure'l com a referent comunicatiu d'èxit en català amb l'objectiu final de confegir un aparador digital en la nostra llengua». El jurat que l'ha premiat ha estat un jurat constituït especialment per a aquest guardó.

Amb aquest premi, Cabrafotuda es converteix en el segon premiat de l'edició d'enguany dels Premis Martí Gasull. Blanca Serra ha rebut el Premi Especial del Jurat i el dilluns 20 de febrer, en el marc de la gala de lliurament dels premis, s'anunciarà qui ha guanyat el 10è Premi Martí Gasull i Roig. Diumenge ja se'n van tancar les votacions amb un èxit històric de participació (hi varen votar més de 8.200 persones), i els finalistes són FilminCAT, La Bressola i VilaWeb. Qui finalment s'emporti el guardó se sumarà a una llista de premiats que, de moment, integren Ràdio Arrels, la revista Sàpiens, la Llibreria Catalana de Perpinyà, la cooperativa Som Energia, Catalunya Ràdio, la comunitat sikh de Catalunya, el grup Bon Preu, Escola Valenciana i l'Assemblea de Docents de les Illes Balears. Pel que fa al Premi Especial del Jurat, fins ara els distingits havien estat el pedagog Joaquim Arenas, els lingüistes Albert Jané i Josep Ruaix, la cantant Maria del Mar Bonet, la mestra i activista Maria Teresa Casals i l'escriptor Josep Vallverdú.

La gala de lliurament dels Premis

Pel que fa a la gala de lliurament dels Premis Martí Gasull tendrà lloc el 20 de febrer a les 19 h en un escenari privilegiat per a celebrar el desè aniversari dels guardons: serà al Palau de la Música de Barcelona. Tothom que hi vulgui assistir pot sol·licitar les entrades a través del web, i qui la vulgui seguir, però no ho pugui fer presencialment, també la podrà mirar al canal de YouTube de l'entitat i, en diferit, la mateixa nit a les 22.45 h al Canal 33.