[VÍDEO] Lliga Tramuntana Wannahop, la competició d'esports electrònics que vol revolucionar el panorama a les Balears

El 2022 ha estat l'any del naixement, i ja s'ha pogut veure l'interès que desperta especialment entre les generacions més joves, de la Lliga Tramuntana. Més de 100 jugadors han participat a les diferents lligues de TFT, Lol i Valorant, tant de forma remota com en esdeveniments presencials a llocs com Gamers Palma o l'esdeveniment Friki Fest.

Amb la incorporació de Wannahop com a patrocinador principal, els organitzadors han remarcat que el 2023 «es perfila com a any de consolidació de la Lliga Tramuntana com a circuit de referència d'esports electrònics a les Illes Balears». Els diferents jugadors de les Illes podran competir durant tot l'any per a aconseguir una plaça a les grans finals de les Balears que es duran a terme a l'octubre.

L'associació compta amb el suport d'empreses com Wannahop, Reclam 2012, W-Mega, Foto Ruano, Ay Felipe no me comas i l'Escola de Doblatge de les Balears.

El recent creat equip d'esports electrònics de la Universitat de les Illes Balears ja ha mostrat interès a formar part de la competició, així com molts altres jugadors que han anat entrant a la comunitat en línia de Discord, que ja és a prop dels 200 membres.

Tot i no comptar encara amb el suport oficial de la desenvolupadora dels jocs, Riot Games, l'equip al capdavant de la Lliga confia que l'empresa nord-americana es fixi en la feina que duen a terme.