Biblioteques: tresors culturals plens de vida

Fa gairebé tres mesos volia fer un article sobre les biblioteques públiques, després d'haver assistit al contacontes 'La gran fàbrica de les paraules' per part de la captivadora Margalida Amengual, actriu, rondallaire i narradora d'històries manacorina, a la biblioteca municipal de Joan Alcover. A la xerrada 'Joan Fuster i els projectes literaris mallorquins durant la postguerra' a càrrec de Pere Rosselló Bover, escriptor i catedràtic de Literatura Catalana Contemporània de la UIB, amb la presentació de Joan Mas i Vives, crític literari i escriptor, a la biblioteca de Cort.

De les dues vaig prendre bona nota del que es deia, per a dos tipus de públic diferents, infants que comencen a familiaritzar-se amb les paraules, per una banda; i adults interessats per conèixer els lligams de Joan Fuster, escriptor referent del nacionalisme valencià contemporani i un dels assagistes en català més important del segle XX, amb els escriptors i la cultura mallorquina dels anys cinquanta i principis dels seixanta, per altra banda.

També vaig documentar gràficament l'exposició 'Biblioteques obertes al món' a la biblioteca del Molinar amb motiu del Dia de les Biblioteques, que se celebra el 24 d'octubre, basada en un recull d'imatges de biblioteques més peculiars i cridaneres d'arreu el món, i de llibres de préstec sobre biblioteques o sobre la lectura. Però no vaig passar de la intenció.

Ara, malgrat el temps transcorregut, l'article és una realitat, indistintament que no sigui una data commemorativa, perquè les biblioteques públiques són un tresor per a totes les persones de la nostra comunitat durant cada dia de l'any. Per proximitat faig esment d'aquestes tres biblioteques municipals de Palma, però aquest reconeixement es pot fer extensible a totes les biblioteques públiques de Mallorca, Eivissa, Formentera i Menorca.

Les biblioteques són els nuclis culturals més propers a la ciutadania, a més de ser espais públics triats per moltes i molts estudiants per estudiar o fer els deures, o moltes persones per llegir un llibre, una revista o la premsa. Ofereixen un servei de préstec de llibres, revistes i audiovisuals, disposen d'ordinadors per a les usuàries i usuaris, i de connexió Wi-Fi. I organitzen un ampli ventall d'activitats: clubs de lectura, presentació de llibres, exposicions, xerrades, contacontes, tallers, dinamització cultural i visites escolars.

Darrere un equip humà de bibliotecàries i bibliotecaris que fan una feina lloable, i poques vegades valorada, atenent totes les persones amb amabilitat i professionalitat, informen, aconsellen, recomanen, mantenen l'ordre i són els cors i els motors de les biblioteques públiques, s'impliquen en el funcionament diari i en l'organització de les diverses activitats que s'organitzen.

M'agradaria acabar fent un compliment d'admiració i gratitud a totes les bibliotecàries i bibliotecaris de les Illes Balears, però com són tantes i tants, i a la majoria no les conec, almenys posaré d'exemple Jaume Artigues. Ell fa trenta-quatre anys que està a la biblioteca el Molinar, és un dels més veterans de la Xarxa Municipal de biblioteques de l'Ajuntament de Palma. És una persona compromesa amb la seva professió, de tracte afable, respectuós i càlid. Des de sempre ha transmès l'essència de la seva persona a aquesta biblioteca, quan estava a un local llogat a prop del CEIP Es Molinar i des de l’any 2018, que va ser traslladada a l'edifici Sa Petrolera, i que previsiblement li posin el nom d'Aurora Picornell, en homenatge a l'activista del Molinar.