La Marató de TV3 triomfa un any més i recapta més de vuit milions d'euros

La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio ha bategat aquest diumenge per les malalties cardiovasculars, que són la primera causa de mort de les dones i la segona dels homes als països occidentals.

El marcador final ha assolit la xifra de 8.034.807 euros. Però encara es podran fer donacions fins a finals de març.

El programa solidari, que ha durat més de 18 hores, fins a les dues de la matinada, ha arrancat a les 8 del matí a Catalunya Ràdio, amb Roger Escapa, amb una edició especial d''El suplement'. A TV3, la programació especial maratoniana ha començat a les 9.30 del matí, de la mà d'Helena Garcia Melero.

El programa, que enguany ha arribat a l'edició 31, s'ha fet des de diferents escenaris com Món Sant Benet, Bellver de Cerdanya o les piscines de Montjuïc, a Barcelona.

L'objectiu de La Marató no és només recaptar fons per a la investigació i la recerca, sinó també divulgar la importància de seguir hàbits saludables, com la bona alimentació i l'exercici físic, per prevenir aquestes malalties.

Com fer els donatius

Hi ha sis vies per fer els donatius, que es mantendran obertes fins a finals de març:

- Telèfon: s'ha de marcar el 900 21 50 50, un número que només ha estat operatiu durant el programa. S'han instal·lat 600 línies telefòniques per rebre els donatius.

- Internet: es pot fer l'aportació directament amb una targeta de crèdit a la pàgina web.

- Bizum: des de l'apartat "Donacions", amb l'identificador de La Marató: 33333. Per complir amb les obligacions legals, cal posar el codi postal al camp "concepte" de l'aplicació.

- Codi QR: durant l'emissió del programa apareixerà un codi QR que portarà directament a la plataforma per fer donatius.

- Caixers: als caixers automàtics de CaixaBank.

- Transferència bancària: es pot fer un ingrés al número de compte ES94 2100 0555 34 0202122222 (des de l'estranger - BIC/ SWIFT CODE: CAIXESBBXXX).