SAGA presentarà els millors equips del League of Legends en català i els farà jugar contra el Barça

La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest dijous tots els detalls de SAGA, saló del gaming, que se celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 de desembre al recinte de la Farga de l’Hospitalet de Llobregat, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. L’acte de presentació s’ha fet al Barcelona International Gaming Centre (BIG C) del Poblenou de Barcelona i ha comptat amb la participació de Roger Baldomà, membre de la comissió de videojocs i de la junta executiva de l’entitat; Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; Noé Bosch, cofundador del circuit català de competicions i tornejos Gamesports Electrònics; Dani del Amor, cofundador i director creatiu de la incubadora de projectes transmèdia Petoons Studio, i Norman López (@LopezNorman44), creador de contingut digital i un dels retransmissors en línia en català amb més seguidors a la plataforma Twitch.

Durant la roda de premsa s’ha fet públic que, per primera vegada, una competició d’esports electrònics en català passarà a ser reconeguda oficialment. Serà la competició LlOP del videojoc League of Legends (LOL), organitzada per Gamesports Electrònics, que començarà la nova temporada aquest gener i que presentarà, en el marc del SAGA, els equips de la primera divisió. A més, durant tot el cap de setmana del saló, els vuit millors equips competiran en una Copa de les Estrelles, que començarà dissabte al matí i s’allargarà fins diumenge al migdia, quan tendrà lloc la final del torneig. Els equips que hi participaran són de Badalona, Barcelona, Girona, Lleida, Martorell, Sabadell o Sant Cugat del Vallès, i els dos finalistes s’enfrontaran després contra l’equip del Futbol Club Barcelona en dos partits d’exhibició.

A l’espai de competicions del saló, durant tot el cap de setmana, també se celebraran les semifinals i la final de la competició LlOP del videojoc Valorant, una competició que organitza de manera regular Gamesports Electrònics, que fa que en totes les seves competicions els jugadors hagin d’interactuar en català amb el públic, i que les retransmissions a través de Twitch siguin en català. Les semifinals del Valorant tindran lloc dissabte a partir del migdia i fins al vespre i la final se celebrarà diumenge a la tarda. En aquest cas, no sabem quins equips hi participaran, perquè dependrà de com evolucioni la competició LlOP, però a hores d’ara en aquesta competició hi juguen clubs d’Arenys de Munt, Barberà del Vallès, Barcelona, l’Ametlla del Vallès, Mataró, Rubí o Sabadell.

Totes les competicions es faran en un escenari de 14 metres a l’espai competitiu del saló i es podran seguir en directe a través d’una pantalla gegant, així com a través del compte de Twitch de SAGA. Les retransmissions de tots els partits aniran a càrrec d’Aniol Novas i Marc Álvarez i d’altres membres de Gamesports Electrònics i la final de la Copa de les Estrelles i els partits d’exhibició del Barça comptaran amb l’anàlisi de Xixauxas, membre del Barça eSports i retransmissor de la Liga de Videojuegos Profesional, que debutarà al SAGA en les retransmissions en català.

A més, els visitants que ho vulguin podran accedir a un punt de trobada amb els videojugadors de tots els equips de les competicions LlOP de LOL i Valorant i també de l’equip de LOL del Futbol Club Barcelona quan no estiguin competint. Aquest punt de trobada permetrà que els visitants desafiïn els seus ídols i puguin competir contra els millors videojugadors de tots els equips.

Més de 300 places per jugar durant 36 hores a l'espai LAN

A més de l'espai de competicions, SAGA inclourà un espai firal i un espai LAN amb més de 300 places perquè qui ho vulgui (amb una entrada d'un import superior) instal·li el seu ordinador o consola en una taula i jugui a diferents jocs durant 36 hores. Els jocs disponibles seran el Legends of Runaterra, el Team Fight Tactics, el FIFA, el Warzone, el Magic the Gathering, el Hearthstone, el Full Guys, el Fortnite, l'Age of Empires, el Counter-Strike: Global Offensive, l'Overwatch 2, el Rocket League, l'Apex Legends, el Paladins, l'Smite, el Guilty Gear Strive, el Super Smash Bros Ultimate, el Dragon Ball FighterZ, l'Skullgirls, el Granblue Fantasy Versus, el Tekken, l'Street Fighter i els mateixos League of Legends i Valorant.

A través d'un canal de Discord, es dinamitzaran en català desenes de campionats entre els assistents, i els inscrits tendran accés a totes les skins i els personatges dels jocs de Riot Games, l'empresa que desenvolupa jocs com el League of Legends i el Valorant, mentre estiguin connectats a la LAN de SAGA. Per jugar-hi, els jugadors disposaran de connexió de fibra òptica i de tres punts de llum.

Les entrades de SAGA, saló del gaming, ja es poden comprar a través del web, i hi ha l'opció de comprar-ne per a tot el cap de setmana o només per a un dels dos dies, a més de l'entrada especial que permet instal·lar l'ordinador personal a l'espai LAN i jugar durant 36 hores. Els menors de 12 anys tendran entrada gratuïta.

Una quarantena d'estands amb videojocs, realitat virtual o un simulador de curses

Pel que fa a l'espai firal, SAGA, saló del gaming, inclourà una quarantena d'estands. N'hi haurà d'empreses de videojocs, de clubs d'esports electrònics, d'associacions vinculades als videojocs, de centres formatius i d'institucions. Els assistents podran conèixer de primera mà les diferents possibilitats formatives, descobrir i comprar les darreres novetats de videojocs que tenen versió en català i jugar als jocs que els clubs els deixen provar, així com també als prototips fets pels alumnes dels centres formatius. A més, l'empresa Intech 3D oferirà als assistents la possibilitat de jugar amb unes ulleres de realitat virtual i el club Heron eSports, un simulador de curses de Fórmula 1 amb volant i pedals.