L’Euroregió Pirineus Mediterrània premia els joves que utilitzen el català i l’occità a les xarxes socials

L’Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM), entitat de cooperació territorial entre el Govern de les Illes Balears, la Generalitat de Catalunya i la Regió d’Occitània, ha llançat un concurs adreçat als joves que fomentin l’ús del català i l'occità en projectes visibles a Internet.

Els premis s’atribuiran segons tres categories: individual, col·lectiva o per entitats o associacions. Hi podran participar les persones joves d’entre 16 a 30 anys via un formulari disponible al web de l’EPM, fins al 18 de novembre.

Aquest projecte transversal de cooperació de l’Euroregió aborda tant la cultura com la participació ciutadana en el marc del seu full de ruta que té com a objectiu una major implicació de la ciutadania del seu territori, en particular de la joventut, i considerant la valoració de les seves llengües i cultures euroregionals.

Aquesta acció es du a terme en el marc de l’Any Europeu de la Joventut i d’altres iniciatives euroregionals adreçades al jovent, com ara la convocatòria per a l’Assembla Euroregional de la Joventut, o la jornada de recollida de residus Let’s Clean Up Europe, que va tenir lloc el passat 7 d’octubre.

Els joves d’entre 16 i 30 anys es poden presentar individualment, en grup o com a part d’una entitat, i podran escollir lliurement la temàtica, sempre que la seva iniciativa (en curs o finalitzada) tengui com a objectiu fomentar actituds positives vers el coneixement o l’ús del català i de l’occità. El territori euroregional, que abasta Catalunya, les Illes Balears i la Regió d’Occitània, és ric gràcies a la diversitat lingüística que acull i a les cultures, tradicionals o noves, que li donen vida.

Impulsat pels seus membres, i a través del Grup Llengües que s’encarrega més especialment d’aquesta temàtica, l’EPM llança aquest concurs, obert fins al 18 de novembre de 2022 i que permetrà als guanyadors rebre premis de 400 € a 1.200 €. Nombroses propostes ja han començat a arribar, un fet que demostra la il·lusió i el dinamisme de la joventut de l’Euroregió a les xarxes.

Totes les informacions i l’enllaç cap al formulari de participació estan disponibles al web de l’EPM.