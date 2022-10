El .cat, amfitrió de la 50a trobada de dominis europeus estatals

Els dies 6 i 7 d’octubre més de 30 dominis estatals europeus es reuniran a Barcelona convocats per la Fundació .cat per a celebrar la 50a trobada de l’Administrative workshop de CENTR i treballar diferents aspectes que afecten a la indústria d’Internet.

CENTR és l’associació europea que aplega principalment dominis territorials europeus (per exemple .de, d’Alemanya o el .pt, de Portugal) però també d’altres continents i organismes com a observadors, com ara el .org. Tots ells es reuneixen per a debatre i cooperar en qüestions de procediment, màrqueting, aspectes tècnics, recerca i desenvolupament i polítiques i entorn legal, que afecten a registres europeus.

Aquesta és la tercera vegada que CENTR tria el domini .cat per a organitzar un dels seus esdeveniments. Aquest cop, però, és especialment important ja que es tracta de la 50a trobada d’aquest grup de treball, la primera que es fa presencialment des de l’inici de la pandèmia.

La Fundació .cat, l’entitat que gestiona el domini .cat des de la seva creació el 2005, va entrar a formar part de CENTR com a membre associat l’any 2007. Aquesta associació ha permès que .cat, domini que representa la comunitat catalanoparlant a Internet, pugui establir relacions bilaterals amb més de 50 dominis d’estat de tot el món.

La importància d’aquesta trobada per al domini .cat

Segons apunta el director general de la Fundació .cat, Roger Serra, «aquesta trobada és molt rellevant per al .cat. Significa tenir un seient dins d’un grup on tots els dominis que hi pertanyen (més de 50) tenen un estat al darrera. Nosaltres no representem a un estat, sinó a una comunitat cultural a Internet, però hi tenim presència». Exactament és aquest punt el que fa aquesta trobada especialment rellevant per a .cat. CENTR és una bona plataforma per donar a conèixer la nostra realitat cultural i lingüística en un fòrum internacional i situar el domini .cat en la primera divisió.

És també un fòrum per a compartir projectes, informació i bones pràctiques entre els diferents dominis europeus. Des de la Fundació .cat també «esperem que aquestes trobades, de les quals .cat sempre ha intentat participar activament, permetin seguir aprofundint amb la col·laboració entre tots els dominis».

50è CENTR Administrative workshop

Durant el 50è CENTR Aministrative worksop, els dominis convidats tractaran diversos temes relacionats amb la industria d’Internet, concretament destaquen els següents: