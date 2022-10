Justin Kashara: «Jo cant mesclant idiomes, és el que m'agrada, cant en suahili, francès i català».

En el marc d'aquesta Nova Onada Musical, seguim amb les presentacions dels artistes que estan revolucionant l'escena musical mallorquina.

En aquest cas, presentam Justin Kashara, el músic que va començar cantant en un cor de petit, a després dirigir-ho. Aquest és el seu origen com a cantant, el qual li va donar l'impuls a seguir amb la música. La seva música és un altaveu per fer denúncia i parlar dels valors socials i els drets humans.

A continuació podeu seguir l'entrevista en vídeo realitzada a Justin Kashara, el setè vídeo de les entrevistes dedicades a l'escena musical illenca que publicarà dBalears.

A l'entrevista, el cantant explica com va néixer la seva vocació per la música. També conta com les lletres de les seves cançons tenen totes un caire polític, social i de reivindicació. A més a més, el cantant mescla els seus tres idiomes en totes les cançons, suhali, francès i català.