[VÍDEO] Àlex Ocete: «Un tret identitari de Xarxa és aquest compromís social i nacional amb Mallorca»

Continuam amb les presentacions dels músics que estan revolucionant l'escena mallorquina, en el marc d'aquesta Nova Onada Musical.

Avui presentam Àlex Ocete, el vocal de Xarxa, grup de música combativa amb un recorregut de més de deu anys. Àlex escriu moltes de les cançons del grup, per a ell escriure és una forma de plasmar i gestionar la vida, es podria dir que és un poeta. Xarxa es coneix per la seva música reivindicativa. Una de les cançons més conegudes del grup és la de Junts, cançó dedicada al raper mallorquí Valtònyc.

A continuació podeu seguir l'entrevista en vídeo realitzada a Àlex Ocete, el cinquè vídeo de les entrevistes dedicades a l'escena musical illenca que publicarà dBalears.

A l'entrevista, el cantant explica com va començar el projecte de Xarxa, el qual va començar sent un grup reivindicatiu que cantaven cançons combatives d'altres grups. Fins que l'any 2013 publiquen Sant Rafel 82, la seva primera maqueta. A més a més, Àlex conta el que va suposar per a ells la gravació del seu LP de llarga durada La Vida i el foc.