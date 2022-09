Més de 150.000 talls de veu en català han estat enregistrats durant els mesos de juliol i agost

Com explica el projecte AINA, el Common Voice Cat «no fa vacances». Durant els mesos de juliol i agost s'han enregistrat més de 150.000 talls de veu en català i se n'han validat més de 200.000. «Actualment hi ha més de 2.600 hores enregistrades, un 62% de les quals ja s'ha validat», remarquen.

El projecte AINA va superar a l'inici del mes de juliol el milió de talls de veu després de menys de cinc mesos des de l’inici de la campanya 'La nostra llengua és la teva veu' que el Govern de Catalunya va llançar a mitjans de febrer amb l’objectiu de recollir el màxim de veus possible per a nodrir de continguts la primera versió del corpus de veu del català, imprescindible per a ensenyar les màquines a entendre i parlar la nostra llengua.

La recollida de talls de veu en català no atura d'aconseguir fites que s’afegeixen a les aconseguides per la campanya gràcies a l’excel·lent resposta de la ciutadania, que va fer que en poc més d’un mes el català passés a ser la segona llengua del món amb més locutors a Common Voice, només per darrere de l’anglès.

A les Illes Balears, la campanya va ser llançada el 18 de juliol pel Govern i la ciutadania va respondre molt bé a aquesta crida de participació: tan sols el primer dia de la campanya els talls enregistrats es varen triplicar i passaren de dues a sis hores.

L’objectiu del projecte AINA és sumar les veus i els accents de les varietats que es parlen en diferents territoris per a poder generar un corpus de veu que tengui en compte tota la diversitat lingüística del català oral. Tothom que vulgui cedir la seva veu ho pot fer a la pàgina web www.projecteaina.cat.