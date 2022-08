Aquest dissabte, 3 de desembre, a Es Baluard, la FirONA convida tothom a gaudir d'un horabaixa de música i cultura

Aquest dissabte, 3 de setembre, es farà al museu Es Baluard de Palma, la cinquena edició de la FirONA, amb entrada gratuïta i organitzada per l'Associació Ona Mediterrània.

Enguany, el protagonisme principal de la trobada serà, per un costat, per a la Nova Onada Musical que vivim a Mallorca i a les Balears i que es concretarà amb les actuacions de Mar Grimalt i Plan-ET, la presentació de 2ONA, el segon canal d'Ona Mediterrània dedicat a la música KM0 i la projecció del documental 'Gota entre Gotes', protagonitzat per Marga Rotger, Clara Fiol, Júlia Colom i Maria Hein.

Durant la FirONA es farà la presentació d'una declaració sobre Interculturalitat i mitjans de comunicació i es presentaran els primers continguts de la campanya popular per a celebrar els 10 anys d'Ona Mediterrània, amb el lema 'Mallorca, t'estimam en colors'.

El programa i horari prevists són els següents:

18.00 - Mitjans Mallorquins, el batec de la nostra terra

18.10 – Interculturalitat i mitjans de comunicació

18.30 – Documental 'Gota entre Gotes'

19.45 – Sus a la nova temporada d'Ona Mediterrània

20.00 – Actuació de Mar Grimalt

20.30 - Presentació 2ONA (Segona d'Ona Mediterrània).

20.35 – Presentació de la campanya popular pels 10 anys d'Ona Mediterrània: 'Mallorca, t'estimam en colors'

20.40 - Actuació de Plan-ET