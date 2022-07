Llancen una campanya per a promoure la configuració en català de tots els dispositius

Aquest dimarts es compleixen 10 anys des que Twitter està disponible en català. Una fita que es va assolir a partir d'una piulada multitudinària amb l'etiqueta #TwitterEnCatalà, que va ser tendència a l'Estat espanyol.

Aprofitant aquesta data assenyalada, el compte d'activistes per la llengua Apps en català ha llançat una campanya per a promoure que els catalanoparlants es configurin tots els dispositius electrònics en la llengua pròpia. «Un compromís senzill i col·lectiu que esdevé un gran pas per al català digital», destaquen.

Així, la campanya #DispositiusEnCatalà demana fer una publicació a Twitter amb aquesta etiqueta i configurar-se en català tots els dispositius: «Mòbils, ordinadors, tauletes... És l'única forma que les empreses vegin la presència que té el català!».

Són molts els usuaris i organitzacions que s'han sumat a la campanya i que, a més, han aprofitat per a reclamar que tots els dispositius i aplicacions ofereixin el català entre les seves opcions de llengua d'ús.

Com em puc configurar l'ordinador en català? Doncs fent servir el catalanitzador de @softcatala. Funciona tant amb Mac com amb Windows.https://t.co/fH9aCqJcTs — Apps en català (@catalapps) July 1, 2022

Segons l'enquesta encarregada per Plataforma per la Llengua a l'empresa GESOP la tardor passada, 3 de cada 10 catalanoparlants tenen el mòbil en castellà i només el 24% del total dels joves el tenen en català.



Si encara no els tens, configura els teus #DispositiusEnCatalà! pic.twitter.com/tbdv2ovnlC — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) July 5, 2022

Que els parlants nadius no configurin els dispositius ni, sobretot, el cercador d'Internet en la seva llengua té un gran impacte en cada Viquipèdia.



Les visites en català són força inferiors que d'altres llengües europees amb xifres similars de nadius.#Dispositiusencatalà pic.twitter.com/mDemMgurZ7 — Viquipèdia (@Viquipedia) July 5, 2022

Malauradament les consoles de videojocs no es poden posar en català... Demanem a les empreses responsables que l'incloguin! — Gaming.cat (@Gaming_catala) July 5, 2022

Un idioma és una manera de veure el món.



Quan visitis els teus familiars, mira en quin idioma tenen configurat el mòbil/tauleta.



Ajuda’ls a tenir els #dispositiusencatalà! pic.twitter.com/BLtaRk2zQI — Àlex Hinojo (@AlexHinojo) July 5, 2022