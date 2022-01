L’Ajuntament de Perpinyà ha tornat a posar rètols en català a la ciutat

L’Ajuntament de Perpinyà ha tornat a posar rètols amb el nom en català de la ciutat en diverses entrades de la capital nord-catalana, segons informa Ràdio Arrels. L’acció del consistori arriba pocs dies després que uns desconeguts catalanitzassin els rètols en francès amb uns adhesius com a mesura de protesta per la desaparició, la tardor passada, de 160 indicadors que assenyalen l’entrada a Perpinyà.

L’Ajuntament va explicar que els rètols s’havien retirat per fer-ne el manteniment i que es tornarien a instal·lar, però no ho ha fet fins que no hi ha hagut l’impacte de l’aparició dels cartells catalanitzats per uns desconeguts que no han reivindicat l’acció.

El govern municipal, liderat per l’ultradretà Louis Aliot, ha tengut els darrers temps conflictes amb entitats en defensa de la llengua. El més recent, el de l’intent de bloquejar la compra de l’antic convent de Santa Clara per part de la Bressola per fer-hi un liceu en català. La Justícia va acabar donant la raó a La Bressola.