Diferents sindicats exigeixen al Govern català que vetlli per l'escola en català

El SEPC, CGT, USTEC–STEs, COS i la Intersindical han reclamat al Govern català, a través d'un manifest, que vetlli perquè el català sigui vehicular en totes les etapes educatives, tant en l'horari escolar com en l'extraescolar i el lleure. Consideren que la llengua viu una situació crítica i han exigit al Departament d'Educació que treballi per assegurar que l'actual model educatiu públic reforci la cohesió social i posi fi al sistema segregador per gènere, nivell socioeconòmic o llengua.

Els sindicats volen que el Govern de la Generalitat respongui amb contundència als «intents de residualitzar el català» provinents d'«organitzacions contràries a la immersió i el poder judicial». A més a més, han exigit «mesures contundents» com abaixar les ràtios a l'aula per millorar l'atenció a l'alumnat.

Ja fa unes setmanes que el Tribunal Suprem espanyol va tombar el recurs de cassació presentat per la Generalitat contra la sentència del TSJC que instava a implementar el castellà en un 25% de les classes. Davant aquesta «situació d'urgència», que podria dur a la desaparició de l'ús del català en l'àmbit públic, «considerem incomprensible la manca de resposta del govern a uns atacs tan greus al nostre model de conjunció lingüística», han denunciat en l'escrit que han publicat conjuntament.