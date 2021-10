[VÍDEO] Acte '500 anys de Germanies. 500 anys de lluites compartides' a Alcúdia

El passat 7 de febrer de 2021, 500 anys després de l'esclat de la Germania mallorquina, es va produir un acte simbòlic sense precedents. Tots els municipis de l'illa realitzaren simultàniament una lectura en homenatge a la lluita agermanada per a mantenir viva la seva memòria. D'aleshores ençà, reconeixements oficials, actes populars i publicacions editorials han emergit sense aturador.

Per a cloure aquest any tan reivindicatiu, la comissió cívica va organitzar aquest gran acte a Alcúdia divendres passat amb l'acompanyament inigualable de la cultura popular.

L’acte va ser conduït per la poeta i comunicadora Clara Fontanet i va comptar amb la participació de Maria Magdalena Amengual, Cati Eva Canyelles i Maribel Servera, en representació dels Glosadors de Mallorca. També hi varen ser presents Biel Font i Tomeu Quetgles, dos músics cabdals de l’escena folk balear, els quals varen oferir un tast del seu disc 'Agermanats' (Cas Músic, 2021), i, seguint amb la part musical, no hi va mancar el músic i activista Biel Majoral amb Delfí Mulet, Biel Oliver, Eduard Riera i Miquel Brunet.

A més, a l'acte es va fer l’estrena del tràiler del documental 'Germania, silenci trencat', realitzat per Pere Sánchez i promogut per l’Assemblea Sobiranista de Mallorca.