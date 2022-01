Sus a la 53a Renovació de la Flama de la Llengua Catalana

Aquest diumenge comencen a Prada de Conflent els actes de la 53a Renovació de la Flama de la Llengua Catalana que duraran fins al 20 de febrer. Enguany l'entitat encarregada d'organitzar tots els actes és el Club Excursionista de Gràcia que compleix 100 anys de vida.

La celebració d'aquest diumenge arrencarà amb una ofrena floral a la tomba de Pompeu Fabra i l'encesa, una vegada més des de fa 53 anys, d'una nova Flama de la Llengua. Hi participaran nombroses entitats, entre les quals la gent del Casal del Conflent i de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

Aquesta Flama renovada serà duita, primer al Tossal del Rei, a la frontera amb el País Valencià, Catalunya i Aragó, i finalment, a l'Abadia de Montserrat, on es mantindrà encesa dia i nit sota la inscripció: 'Encesa per la fe, portada per l'esforç i mantinguda per la voluntat d'un poble'.